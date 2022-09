Mons: premier pas à l'université pour les enfants !

C’est un événement qui attire chaque année de nombreux enfants. Cette année encore, l’Université de Mons et l’Université Libre de Bruxelles organisent l’Université des Enfants (UDE). À Mons, les enfants âgés entre 6 et 12 ans seront attendus le mercredi après-midi. Des professeurs et des chercheurs de l’Université proposeront ainsi bénévolement des ateliers découverte, autour de thèmes issus de divers domaines d’étude et en lien avec le quotidien.

"Les enfants issus de tous horizons socio-économiques se retrouvent pour participer ensemble à une aventure ludique, riche en découvertes", explique-t-on du côté de l'Université de Mons. "L'UDE porte deux grandes ambitions : d'une part, offrir l'opportunité à des enfants issus de milieux socio-économiques différents de se rencontrer, tout en découvrant le monde universitaire dans un cadre ludique et d'une autre part, développer un terreau fertile au questionnement chez les enfants."

Les ateliers sont construits de manière participative et s’organisent autour d’expériences, d’observations et de jeux individuels ou collaboratifs. Afin de susciter la curiosité des enfants, les ateliers sont intitulés sous forme d’une question que l’enfant pourrait se poser sur le monde qui l’entoure. Par exemple, l’atelier "Pourquoi le chocolat fond en bouche ?" introduit les notions de thermodynamique. L’atelier "Peut-on vivre ensemble harmonieusement ? "les amène quant à lui à leurs premières réflexions philosophiques.

À Mons, les petits participants pourront se questionner sur trois thèmes. « Que sont les étoiles », atelier animé par Francesco Lobue, "est-ce que le slime, c’est de la chimie ?", proposé par Sophie Laurent, et "les médicaments, comment ça marche", présenté par Stéphanie Patris. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 12 septembre.