Mons: un nouveau règlement pour lutter contre l'insalubrité et les marchands de sommeil

En matière de logement, la ville de Mons entend serrer encore un peu plus fort la vis. Déjà dotée d’un règlement visant à réguler la qualité de la production de logements sur son territoire, cette dernière accouche d’une nouvelle révision, bien nécessaire pour en adopter le contenu aux évolutions sociétales et aux constats dressés sur le terrain. Plusieurs modifications sont ainsi apportées, toujours dans l’objectif de lutter contre l’insalubrité et les marchands de sommeil.

"La première mouture de ce règlement, adopté en 2013, allait déjà plus loin que les normes wallonnes", souligne Maxime Pourtois (PS), échevin de l'urbanisme. "L'idée n'est pas d'interdire la création de logements de petite taille mais bien de s'assurer que les locataires disposeront d'un minimum de qualité de vie. Ce nouveau règlement vise aussi à s'adapter à de nouvelles réalités, et notamment au boum de la collocation."

Un mode de vie qui séduit de nombreux jeunes – qui n'ont par ailleurs pas toujours la possibilité et les moyens de vivre seul – mais qui peut aussi donner lieu à quelques dérives, dans le chef de propriétaires. "Il était jusqu'ici un peu trop facile de contourner la réglementation déjà en vigueur. Aujourd'hui, les superficies habitables ont été revues, une distinction est établie entre logements individuels, logements collectifs et kots, la notion de collocation est intégrée et les règles relatives au stockage de vélos renforcées."

À titre d'exemple, un étudiant doit profiter d'une superficie de 16 m2 dans sa chambre tandis que les espaces de séjour collectif doivent s'étendre sur un minimum de 20 m2. "Cela nous permet par ailleurs de lutter contre la division exagérée de maisons unifamiliale, un fléau qu'a connu Mons il y a quelques années. Le règlement voté en 2013 porte déjà ses fruits et quelques beaux projets témoignent de sa plus-value. Mais il s'agit d'un travail de longue haleine."

On notera que quelques rénovations ont déjà été cadrées sur base du règlement en vigueur, notamment du côté de la rue de la Coupe, de la rue de Nimy, de la rue des Fripiers, de la rue Notre-Dame ou encore de la rue de la Houssière.