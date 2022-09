Mons: un repreneur pour le camping du Waux-Hall !

Fermé depuis de longues années, au grand dam des amateurs du genre, le camping du Waux-Hall s’apprête à accueillir à nouveau les campeurs. L’ouverture, espérée par beaucoup, pourrait même intervenir plus rapidement qu’escompté. Le conseil communal de ce mardi soir prendra en effet connaissance d’une offre sérieuse, émanant de la société française Camping-car Park. Déjà implantée dans les pays voisins tels que le Luxembourg, l’Allemagne, ou encore le Portugal et l’Espagne, cette dernière souhaite étendre son offre en Belgique.

Une aubaine pour la ville de Mons, pour qui la rénovation et la gestion du site sont tout bonnement inenvisageables. Pour envisager la réouverture du camping, la ville a fait réaliser un rapport d’endoscopie pour connaître la situation au niveau de l’égouttage et établir un devis estimatif des travaux de réfection, à savoir la démolition des installations existantes et les travaux de rénovation et reconstruction.

Montant de l'opération, plus d'un million d'euros. "Nous voulions trouver une solution qui nous permettrait de rendre vie à ce site sans pour autant que cela ne coûte un seul euro aux Montois, alors que l'exploitation serait privée", rappelle l'échevin de l'urbanisme, Maxime Pourtois (PS). "Il fallait donc trouver un repreneur, prêt à investir une telle somme avant même d'envisager gagner le moindre euro."

Le pari était audacieux mais s'avère finalement payant. "Nous avons eu de nombreux contacts. Les premiers uniquement avec des personnes totalement étrangères à ce milieu. Nous n'étions pas prêts à prendre le risque d'un flop. L'offre de Camping-car Park est arrivée par la suite. Elle a le mérite d'avoir l'intention et l'expérience, puisqu'elle gère plus de 400 sites en France. Elle peut compter sur un réseau de plus de 550 000 membres et offrira de ce fait à la ville des opportunités touristiques et commerciales indéniables."

La société exploitera le site du camping, d'une superficie de 1,7 hectare, via un bail emphytéotique de 50 ans, pour un canon annuel de 4930 euros. Tous les travaux à réaliser seront à sa charge. "C'est un véritable tour de force, beaucoup ne pensaient pas que l'on trouverait de candidat assez solide pour concrétiser ce projet", souligne Nicolas Martin (PS), bourgmestre. "C'est par ailleurs un projet qui n'empêchera pas le développement d'une zone dédiée aux camping-cars du côté du Grand Large. Nous ne sommes pas dans une logique d'opposition mais de complémentarité."

Si le projet voit bien le jour – mais la volonté des deux parties est claire, la société ayant fait part de son souhait de procéder aux premières visites du site aussi rapidement que possible afin de prévoir les travaux – le camping du Waux-Hall pourra accueillir 59 camping-cars, 14 tentes et 14 logements insolites/de glamping. Des box à vélos, installés en entrée de site, permettront aux campeurs d’abandonner leur véhicule au profit du vélo pour rejoindre le centre-ville ou rayonner dans la région via le réseau points-nœuds.