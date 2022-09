Mons: trop longs, les débats du conseil communal débuteront désormais à 14 heures !

Lassitude et exaspération. Ce sont les deux sentiments qui animent aujourd’hui les conseillers de la majorité montoise (PS et Ecolo) face à la longueur des débats au sein du conseil communal. Ce mardi encore, alors que l’ordre du jour était relativement léger, les échanges se sont étalés sur plus de cinq heures. "Trop, c’est trop" pour le collège communal, qui annonce un changement de taille.

Dès le mois d'octobre, le conseil de Mons débutera plus tôt dans la journée, soit vers 14 heures – il débute aujourd'hui à 18 heures. "Les conseillers communaux, qu'ils travaillent dans le public ou dans le privé, pourront bénéficier d'un congé politique, conformément à la loi", annonce-t-on du côté de la ville de Mons. "Ils peuvent donc se libérer pour assister à une séance qui débuterait à 14 heures et se terminerait vers 22 ou 23 heures, si l'on tient compte de la durée moyenne des conseils." La ville rappelle que le conseil provincial se réunit déjà en journée, à 9h30.

Malgré tout, cette décision inhabituelle fait l'effet d'un petit coup de tonnerre dans le monde politique. La ville la justifie par le comportement des élus du groupe Mons en Mieux, "qui démontrent à chaque conseil qu'ils sont incapables d'auto-discipline." Par voie de communiqué, la ville explique que la loi interdit toute limitation du temps de parole des conseillers, en dehors des interpellations et que seule une auto-discipline de ceux-ci permettraient de ne pas faire trainer les échanges jusqu'à 2, 3 ou 4 heures du matin.

"Traditionnellement, un seul représentant exprime l’opinion de son groupe sur un sujet inscrit à l’ordre du jour. À Mons, le MR/Mons en Mieux ne s’organise pas de la sorte. Il est habituel que trois, quatre voire cinq conseillers du groupe s’expriment sur le même point, le plus souvent pour répéter la même chose. L’intérêt des Montois passe complètement au second plan, les séances du conseil ne servant plus que de prétexte pour créer des incidents et tenter vainement de déstabiliser le collège à coup d’accusations non fondées et d’attaques personnelles. Les débats en deviennent inutiles et indignes des Montois."

Pour la majorité, la durée excessive des conseils impacte le travail des conseillers, qui ne sont pas des élus à temps plein, a des incidences budgétaires sur les finances communales (le personnel communal est payé 125% au-delà de l'horaire habituel jusqu'à 20 heures et 150% entre 20 heures et 6 heures) et ne permettent pas aux citoyens de suivre les débats en direct. "L'objectif est de terminer le conseil à un horaire plus décent et compatible avec l'exercice d'une vie professionnelle ou familiale et avec les habitudes de vie de la population."

À plusieurs reprises, des discussions se sont tenues entre le collège communal et les chefs de groupe, dans l’espoir de trouver l’apaisement et de réduire la longueur des débats. Sans succès. Le changement d’horaire du conseil communal fera l’objet d’une évaluation à l’issue de quelques séances "test."