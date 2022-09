Nouveau pôle scolaire aux Grands Prés de Mons: le dossier avance !

Nouveau quartier, nouvelle école. C’est un peu la logique poursuivie par la ville de Mons alors que l’on assiste au développement de ce que l’on peut qualifier de nouvelle ville du côté des Grands Prés. Le nouvel établissement sera situé sur un terrain entre l’avenue Mélina Mercouri et le chemin de l’Inquiétude. Et s’il ne sortira pas de terre dans l’immédiat, le dossier s’étoffe. Ce mardi soir, le conseil communal a approuvé les conditions de la lettre d’intention et des conventions tripartites relatives aux marchés conjoints.

Plusieurs partenaires sont en effet impliqués : la ville de Mons pour l'ouverture et la gestion d'une section maternelle et d'une section primaire, la Province de Hainaut pour la section secondaire – via le déménagement et l'agrandissement de l'École du Futur – et la gestion d'un hall omnisport ouvert aux écoles et aux clubs, et le CHU Ambroise Paré pour l'ouverture d'une crèche de 42 places. "Créer une nouvelle école est un événement désormais très rare en Wallonie", souligne le bourgmestre, Nicolas Martin (PS).

"Mons est sous tension démographique, il y a donc un réel besoin d’étoffer notre offre de service dans ce quartier en plein développement, d’autant que de nombreux logements sont encore amenés à y voir le jour. Le quartier des Grands Prés a désormais bien plus qu’une vocation commerciale, les familles sont toujours plus nombreuses à s’y installées. Entre les commerces, les bureaux, les pôles administratifs, ce sont près de 3000 travailleurs qui gravitent sur et aux alentours du site."

Situé à quelques encablures de la gare de Mons, le nouveau pôle scolaire sera aussi ceinturé par le bus à haut niveau de service (BHNS, dont la mise en service est prévue en 2026) et plusieurs pistes cyclables. "Le futur jardin des expositions, qui longera la Haine à deux pas de là, permettra également aux Montois de disposer d'un nouveau lieu de promenade", ajoute l'échevine de la mobilité, Charlotte De Jaer (Ecolo).

La fédération Wallonie-Bruxelles vient d’octroyer à la ville de Mons les subsides sollicités. Le chantier devrait donc avancer, une fois les travaux de rénovation des voiries achevés. L’estimation de leur coût est fixée à 33 millions d’euros. Chaque partenaire prendra en charge le montant investi dans son infrastructure propre, ainsi qu’une quote-part dans les biens communs.

Insistons encore sur le fait que ce nouveau pôle scolaire n'a pas vocation à entrainer la fermeture de l'une ou l'autre école communale de proximité. Une inquiétude de John Beugnies (PTB) a exprimé lors du conseil de ce mardi soir.