Surpopulation à la prison de Mons: "s'il le faut, la police locale interviendra !"

Aux grands maux, les grands remèdes. Face à la surpopulation et à l’état de vétusté de la prison de Mons, le bourgmestre entend prendre des mesures drastiques si l’arrêté signé en avril dernier n’est pas respecté. Ce dernier prévoit un plafond de 344 hommes et de 40 femmes, soit des chiffres déjà supérieurs à la capacité maximale normale (27 femmes, moins de 295 hommes). Aujourd’hui, six détenus sont « en trop » chez les hommes.

"La tendance s'était quelque peu améliorée cet été puisque nous étions passé de 370 détenus à 344. Mais nous sommes repartis à la hausse chez les hommes. Chez les femmes, l'arrêté est respecté", explique Nicolas Martin (PS), bourgmestre. "Si les chiffres explosent, je n'hésiterais pas à faire intervenir la police locale afin d'empêcher les nouvelles admissions. Cela choque tout le monde mais peut-être qu'enfin, quelqu'un se réveillera au gouvernement fédéral."

Le maïeur ne cache pas son exaspération face à une situation qui n'a que trop duré. "La gestion de la problématique par le gouvernement fédéral est par moments archaïque. Et lorsque l'on voit que l'administration carcérale n'a même pas pris la peine de venir aux concertations syndicales en juillet dernier, alors que le personnel était en grève,… C'est surréaliste, c'est un manque total de respect face à une situation qui aurait dû être prise en compte depuis bien longtemps."

À plusieurs reprises, les autorités compétentes ont en effet été interpellées. "J'ai pris contact avec le procureur général faisant fonction afin de sensibiliser les magistrats à la problématique. Si toutes les prisons du pays sont surpeuplées, Mons l'est plus encore alors que l'état de l'infrastructure est pire qu'ailleurs. Lors de décision de justice, il est préférable d'envoyer les détenus vers des prisons plus modernes, notamment Leuze-en-Hainaut."

L'auditeur du travail a lui aussi été interpellé quant aux conditions sanitaires dans lesquelles évoluent les travailleurs et les détenus (on parle de punaises de lit et de rats). "Au-delà des répercussions que cela peut avoir en interne, il s'agit aussi d'un problème de sécurité et de salubrité publique. Nous ne pouvons pas fermer les yeux", insiste encore Nicolas Martin, qui réclame des budgets pour envisager l'achat d'un terrain en extérieur de ville et le lancement d'étude d'architecture.

Pour rappel, une nouvelle prison devrait bel et bien être construite en dehors du centre-ville montois mais à ce stade, aucune démarche concrète ne semble avoir été initiée du côté du gouvernement fédéral. Face à cette inertie administrative, d’autres actions ont été prises, notamment par l’avocat pénaliste Fabrice Vinclaire, qui a mandaté un huissier de justice afin de faire constater l’insalubrité de la prison et faire valoir les droits de ses clients devant la Cour.