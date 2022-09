Des élèves "manquants" à l'école de Nouvelles: "il n'y absolument pas lieu de s'inquiéter !"

Le comptage n'aura lieu que le 30 septembre prochain. Pour l'instant, les besoins sont estimés sur base des chiffres de l'an dernier. L’appel a été lancé sur les réseaux sociaux : pour que les trois emplois en maternelles puissent être maintenus au sein de l’école communale de Nouvelles, trois inscriptions doivent encore être enregistrées. De quoi inquiéter certains parents et internautes, qui craignent pour l’avenir de la petite école de village. En réalité, il n’y a aucune inquiétude à avoir, puisque le premier comptage n’aura lieu que le 30 septembre prochain. En d’autres mots, d’ici là, la situation aura probablement encore évolué. "C’est une non-information, dans le sens où chaque année, c’est la même chose", insiste Catherine Houdart (PS), échevine en charge de l’enseignement pour la ville de Mons. "Nous nous basons sur les normes imposées par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui précisent qu’un certain nombre d’enfants inscrits donne droit à un certain nombre d’emplois."