Incendie important de végétation à Quévy

Il était aux alentours de 6h30 ce jeudi matin lorsque les pompiers de la zone de Mons ont été appelés du côté de Quévy à la rue de l'Epinette où un feu important de végétation était en cours.

L'incendie s'est déclaré à proximité de l'entreprise Vanheede (anciennement SODECOM), une société de gestion des déchets.

D'après les renseignements qui sont en notre possession, l'incendie a été maîtrisé par les hommes du feu qui étaient toujours sur place vers 9h.

L'origine de l'incendie n'est pas connue à ce jour et selon nos informations, il n'a pas généré de blessé. On ne connaît pas non plus l'étendue des dégâts.