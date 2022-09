Mons: une charte pour encadrer les bleusailles et baptêmes

L'Université de Mons et les cercles étudiants ont collaboré durant un an pour finaliser le document.

Dans les prochaines semaines, quelques cheveux en moins et quelques caisses de stylos-billes entre les mains, les bleus arpenteront les rues du centre-ville montois afin de vendre aux passants l’un ou l’autre produit aux couleurs de leur faculté. Un rituel qui se répète inlassablement au mois de septembre et qui s’inscrit dans le cadre des guindailles estudiantines. Des guindailles qui, cette année, feront l’objet d’une attention particulière.

En effet, à l'issue d'une année de travail menée en concertation avec les autorités académiques, les cercles folkloriques de l'Université de Mons ont conçu une nouvelle charte relative à l'organisation des baptêmes au sein de l'institution. "Ce document d'engagement affine une charge qui existait déjà", précise Marc Labie, 1er vice-recteur. "Cette nouvelle version est le résultat d'une concertation entre les autorités académiques et les cercles étudiants Polytech, Wawa, Archi et FMM."

Originalité de la démarche, d'anciens diplômés de l'UMons ayant été investis dans les cercles au cours de leurs études ont été associés à l'élaboration du document. "Il s'agit d'une sorte de parrainage. Tous ensemble, avec les responsables de cercle, ils forment désormais le conseil des cercles de baptêmes, aussi appelé "Con'Cer". Il sera le garant du respect de l'esprit du baptême et des valeurs du folklore estudiantin au sein de l'UMons."

Malheureusement, chaque année, des incidents isolés viennent faire les choux gras de la presse et ternir l'image des bleusailles. Du côté de l'Université de Mons, les relations entre les autorités académiques et les cercles ont toujours été positives. Mais la volonté d'aller malgré tout plus loin était présente. "Le but, c'est d'assurer que les activités d'intégration proposées par les cercles aient lieu dans un cadre organisé et structuré, respectueux de la liberté individuelle et la sécurité de tous."

Le document se compose ainsi d’une septantaine de pages, compile les principes et valeurs (folklore et traditions, respect et humilité, solidarité, intégration, progression et dépassement de soi) que les cercles s’engagent à respecter tout au long des bleusailles et baptêmes, mais également les modalités d’organisation des activités d’intégration qui seront organisées tout au long de l’année. Une cérémonie solennelle d'engagement et de signature réunira le recteur et les présidents de cercle. La signature officielle de la charge sera quant à elle organisée le 19 septembre, jour de rentrée scolaire.