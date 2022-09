Rosa Parks, campus Sud, Fac d'archi, ancien magasin Casa... L'UMons continue à transformer le visage de la ville

Plus de 150 formations, dispensées au départ de sept facultés et de trois écoles, et plus de 10 000 étudiants. Des chiffres qui témoignent de la nécessité, pour l’Université de Mons, de poursuivre son développement, notamment en termes d’infrastructures. Ces dernières années, elle a d’ailleurs mis un point d’honneur à acquérir et à rénover des bâtiments emblématiques du grand Mons. Une véritable plus-value, tant pour l’université que pour la ville de Mons, partenaire de certains projets.

"Ce n'est pas la grenouille qui tente de se faire plus grosse que le bœuf", précise d'emblée Philippe Mettens, administrateur de l'UMons. "Nous ne voyons pas grand en prévision de mais pour répondre à une réalité. Chaque année, nous accueillons plus d'étudiants. Il est donc primordial d'aménager, de construire de nouveaux bâtiments, de nouveaux auditoires suffisamment grands pour les accueillir confortablement."

Au niveau de l’avenue Frère Orban, l’emblématique bâtiment Rosa Parks, anciennement propriété de la Générale de Banque, accueille depuis ce début septembre les services inscriptions, relations internationales, formation continue, audiovisuel et la cellule administrative du Pôle hainuyer. La ville de Mons, via le service urbanisme s’y installera quant à elle prochainement, plus précisément aux 4e et 5e étage. Les étudiants de l’école de Sciences Humaines et Sociales et ceux de l’école de Droit investiront les lieux et profiteront d’un auditoire de 125 places.

©E.B.

©E.B.

En matière de rénovation, précisons que l'Université vient nouvellement d'acheter l'ancien magasin Casa, situé dans le bas du piétonnier montois, pour y installer son pôle imprimerie. Le bâtiment s'étale sur trois étages et est particulièrement bien situé pour des étudiants amenés à évoluer sur les différents sites facultaires de l'université. Ils pourront y faire imprimer leurs syllabi ou se laisser tenter par l'un ou l'autre goodies, par exemple un t-shirt ou un pull estampillé UMons.

Du côté de Joncquois, l’UMons prévoit la construction d'un campus Sud, soit quatre nouveaux amphithéâtres de grande capacité (1000 places, deux fois 500 places, 200 places). Des espaces de bureaux, des salles d’étude et des espaces de convivialités sont également prévus. L’appel d’offres vient d’être lancé, les locaux pourraient donc être accessibles pour l’année académique 2024-2025. Les démarches pour la construction d’un nouveau bâtiment pour la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, à la rue d’Havré, se poursuivent également. Le permis unique a été accordé en juin dernier. Les travaux, une fois lancés, s’étaleront sur deux ans.

Si accueillir les étudiants est une chose, les loger en est une autre. Situé face à la nouvelle gare de Mons, 86 chambres étudiantes seront aménagées, en plus d’espaces communs intérieurs et extérieurs. Elles devraient être disponibles dès la rentrée scolaire 2023. De même, du côté du boulevard Kennedy, un chantier est en cours et vise la construction d’un nouveau bâtiment de cinq étages. 100 places sont prévues.

Enfin, notons que l'UMons investit également dans l'extension de ses restaurants, vient d'ouvrir la cafétaria "Chez Raoul" au sein du bâtiment Warocqué, offrira (enfin !) une salle des fêtes pour les étudiants au sous-sol de ce même bâtiment et prévoit la construction d'un bâtiment en sciences des matériaux. Sur 6000 m2, ce dernier servira de plateforme technologique. Les travaux devront être finis pour la fin 2025 au plus tard.