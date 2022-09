De nombreux Ukrainiens réunis à Mons pour exprimer leur gratitude pour l’aide reçue depuis le début de la guerre

Depuis le début de la guerre en Ukraine, une solidarité incroyable a vu le jour en Belgique où de nombreux citoyens se sont proposés pour héberger une famille de réfugiés. De nombreux dons avaient également été collectés aux quatre coins du pays. Face à cette belle générosité, les familles ukrainiennes hébergées à Mons ont décidé d’organiser une marche pacifique de gratitude.

Le lieu de rendez-vous était fixé au Square Roosevelt à Mons avant de défiler dans les rues de la Cité du Doudou. Drapeaux ukrainiens et belges étaient évidemment de sortie tout comme les musiques traditionnelles ukrainiennes qui animaient la balade.

©F.D.

"Le but de l'événement est d'exprimer notre gratitude aux habitants de Mons et de toute la Belgique pour la protection, les soins et l'amour que nous avons reçus. Ce rassemblement nous a également permis de remercier les habitants de la ville pour leur soutien en leur offrant, en signe de remerciement, de beaux souvenirs confectionnés avec amour par les enfants ukrainiens et leurs mamans", indique Ivanova Kateryna, responsable du groupe d'initiative.

La Ville de Mons n’était pas la seule à recevoir les remerciements des familles ukrainiennes hébergées sur son territoire. La marche de la gratitude a en effet pris place dans 30 villes de 16 pays du monde comme la Belgique, la France, les Pays-Bas ou encore l’Ecosse, l’Allemagne, les Etats-Unis et la Hongrie.

©F.D.

"La marche de la gratitude est le témoignage du respect mutuel qui existe entre les peuples ukrainien et belge. Les Belges comprennent les horreurs de la guerre en Ukraine, ont un grand cœur et savent à quel point il est important de protéger les enfants ukrainiens tout au long de cette guerre. Nous, les Ukrainiens, nous sommes reconnaissants du fond du cœur et voulons leur témoigner notre amour", conclut Ivanova Kateryna.

©F.D.

Après un rassemblement au Square Franklin Roosevelt de Mons, les participants se sont rendus dans les rues Samson, des Fripiers, de la Coupe avant de rejoindre le marché aux herbes et la Grand-Place où des concerts se sont tenus.