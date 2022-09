Jurbise: premiers couacs dans les marquages au sol du Chemin du Prince

Tracer des espaces de stationnement au niveau du Chemin du Prince afin de créer des chicanes naturelles et ainsi inciter les automobilistes à lever le pied, c’était l’idée de la majorité emmenée par Jacqueline Galant (LB) à Jurbise. La proposition avait été votée à l’unanimité par le conseil communal, las de constater que jusqu’ici, aucun aménagement n’a permis de ramener un peu de sécurité et de quiétude aux riverains, trop souvent exposés aux vitesses excessives de quelques-uns.

L'idée paraissait donc bonne. Dans la mise en pratique, en revanche, ça coince. "Les espaces de stationnement viennent tout juste d'être aménagés", insiste Joël Delhaye pour le groupe Alternative Citoyenne. "Le problème, c'est que les emplacements que nous avons votés au conseil ne sont pas strictement respectés et que certains tracés sont problématiques. Nous en avons déjà recensés trois" Notamment parce qu'ils mettent les usagers en situation d'insécurité.

"Si l'on analyse le tracé de la rue des Vachers, on se rend vite compte du problème. Le stationnement est prévu en plein carrefour", s'étonne encore l'opposition. Des internautes n'ont pas manqué de dresser le même constat. "Quand tu viens de la rue des Vachers et que tu empruntes le chemin du Prince en allant vers Herchies, tu es prioritaire, et quand tu prends ta priorité, tu ne regardes jamais à droite mais uniquement à gauche… Et encore, certains ne regardent pas", analyse un internaute.

"Quand tu viens d'Herchies, sur le chemin du Prince, s'il y a des voitures stationnées et que rien ne vient en face, tu vas naturellement te déporter sur la gauche, à 50 km, sauf que tu ne vois les voitures venant du chemin des Vachers qui prennent leur priorité que lorsque celles-ci sont engagées. Va y avoir une paire de collisions frontales !" Un résumé de la problématique qui suffit à craindre le pire.

"Nous sommes favorables à la démarche et à l'aménagement de dispositifs contre la vitesse", insiste Joël Delhaye. "Mais il est primordial qu'une évaluation soit prévue rapidement, et non six mois plus tard, et que la police puisse elle aussi avoir son mot à dire."L'opposition conclut en rappelant qu'il ne s'agit jamais que de marquages au sol, que rien n'est donc mal fait et qu'un retour en arrière est tout à fait envisageable.