Mons: 45 000 personnes au Festifood, une troisième édition déjà confirmée

Le carré des Arts et les Abattoirs étaient noirs de monde. Tout au long du week-end, chefs étoilés et Bib gourmands partageaient leur savoir-faire avec le public à l’occasion de la seconde édition du Festifood. Le succès aurait difficilement pu être plus retentissant. Pas moins de 45 000 personnes sont venues savourer l’un ou l’autre plat. En comparaison, lors de la première édition, ils n’étaient « que » 28 000 à avoir fait le déplacement.

Des chiffres qui suffisent à eux seuls à convaincre l'autorité locale de pérenniser l'événement. "En deux éditions seulement, c'est un événement qui s'est pleinement inscrit au calendrier montois", confirme Nicolas Martin (PS), bourgmestre. "Les festivaliers sont venus de toute la Wallonie mais aussi de Flandre ou de France. Le partenariat avec RTL lui a conféré une dimension nationale et a élargi son rayonnement."

L'événement pourrait dès lors devenir incontournable pour les fins gourmets. "Il permet à chacun de profiter d'une cuisine gastronomique à prix abordable. On est sur un événement populaire et convivial mais de très grande qualité, les chefs étant sélectionnés pour l'excellence de leur cuisine. Les retours au niveau de l'organisation sont en tout cas très positifs. L'édition 2023 est d'ores et déjà confirmée (un contrat de trois ans avait été signé, NdlR) et nous espérons aller au-delà de l'échéance."

Quelques modifications et améliorations seront sans doute à apporter à un événement qui, sans surprise, fait ses maladies de jeunesse. "Il faudra tirer les leçons de l'organisation de cette édition 2022. Il y a eu plus de monde que ce à quoi l'on s'attendait. Le périmètre peut encore être élargi. Il faudra que nous discutions concrètement des changements à apporter, que ce soit en matière de quantité de produits disponibles ou de points d'accès."

Car la patience était de mise, ce week-end, pour accéder aux stands épinglés par les gastronomes. "On reste malgré tout ravis de pouvoir proposer un tel événement dans le bas de la ville. C'était une volonté personnelle. Lors des premiers contacts, Mons Expo avait été envisagé. Mais je voulais que les retombées économiques profitent aussi au centre-ville montois." Difficile d'affirmer que l'objectif a été atteint mais les touristes étaient bel et bien nombreux à Mons ce week-end.