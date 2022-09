Une nouvelle Miss Mons sera élue en 2023

C’est une petite résurrection après des temps difficiles. En 2023, sous l’impulsion d’un nouveau comité et d’une nouvelle présidence, l’élection Miss Mons signera son grand retour. Lancée pour la première fois 1996 par la famille Wambacq, l’événement a évolué au fil des années, passant par plusieurs appellations, avant que la crise sanitaire en 2020-2021 et un décès au sein du comité organisateur n’en aient raison.

À l’issue de plusieurs réunions avec la ville de Mons, les feux sont à nouveau au vert pour que l’élection puisse avoir lieu, sous son appellation originale : Miss Mons. Frédérique Wattier est à l’initiative de cette renaissance. Miss Saint-Ghislain 2010, Mademoiselle Mons 2012, Miss Quévy 2015, miss Province de Hainaut 2016 et première dauphine Miss European 2017, cette dernière connait le milieu comme sa poche.

"Après toutes mes années passées dans le monde des Miss, c'était pour moi une évidence de reprendre les rênes de l'élection de Miss Mons", explique Frédérique Wattier. "Je suis montoise de naissance, j'ai étudié à Mons, je travaille à Mons, bref, je suis montoise de cœur. Il était pour moi impensable que la ville de Mons n'ait plus son ambassadrice de charme. Il était par ailleurs important, selon moi, de revenir aux bases d'une élection de Miss, en reprenant l'appellation de Miss Mons."

L’élection aura pour thème cette année : Les Miss Ne Périront Pas. Un clin d’œil à un slogan bien connu dans la Cité du Doudou et aux années sans élection. L’élection de Miss Mons sera organisée en collaboration avec Miss Province de Hainaut. La nouvelle miss couronnée et ses dauphines défendront donc les couleurs de la ville à la prochaine élection de Miss Province de Hainaut, présidée par Corine Delesie.

Louise Brunin, Miss Région Montoise 2019, reprendra ainsi le titre de Miss Mons 2019-2022, jusqu'à l'élection de Miss Mons 2023. "Louise a été et est toujours une Miss présente malgré les années covid. Son mandat prendra fin le 8 avril prochain pour laisser place à un nouveau trio. Nous la remercions déjà pour ces années où elle est restée motivée et impliquée dans l'élection", ajoute Frédérique Wattier.

Pour cette dernière, les concours de miss vont au-delà de la mise en avant esthétique des candidates. "Devenir Miss Mons, c'est pouvoir découvrir de plus près le folklore de la ville, participer aux évènements officiels de celle-ci et de nos partenaires en tant qu'invitée de marque, rencontrer les personnalités des milieux politique, associatif, sportif et culturel de la ville. Miss Mons est une école de vie qui permettra aux jeunes filles de se dévoiler et de prendre confiance en elles pour leur avenir professionnel, tout en s'amusant."

Les inscriptions sont ouvertes aux jeunes filles âgées entre 16 et 25 ans, jusqu'au 15 janvier prochain. L'élection aura lieu le samedi 8 avril. Aucun critère physique n'est requis. "Je suis très enthousiaste quant à la relance de l'élection, nous pouvons déjà compter sur de nombreux partenaires de marque. C'est réjouissant de constater que beaucoup de personnes suivent et soutiennent encore les élections de Miss." Citons le Chant d'Éole, les écoles Tagnon, l'UMons, Belfius Mons-Hainaut, Imagipark ou encore Rackstore.