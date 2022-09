Ghlin: des subsides pour six lits supplémentaires au Service Résidentiel pour Adultes des Amis des Aveugles

Six lits supplémentaires. Ce n’est pas grand-chose, de prime abord. Et pourtant, ces lits supplémentaires sont indispensables pour que les personnes déficientes visuelles puissent être hébergées par les Amis des Aveugles. Il aura fallu prendre patience et tenir bon pour obtenir les subsides nécessaires à l’extension de la capacité d’accueil du service résidentiel pour adultes de la structure montoise. Mais la ténacité a fini par payer.

Les Amis des Aveugles sont dotés d’un Service Résidentiel pour Adultes (SRA) unique en Wallonie, soutenu financièrement par l’AVIQ. Les installations ont en effet été conçues pour répondre à des exigences très particulières liées au handicap visuel. Elles sont adaptées tant aux personnes malvoyantes qu’aux personnes aveugles qui peuvent y résider. Le SRA occupe 31 collaborateurs spécialisés et prend soin de 34 résidents, la plupart polyhandicapés, ce qui implique que l’équipe soit très attentive à tous les aspects liés à leur quotidien.

En juin 2021, un nouveau bâtiment, totalement repensé pour être encore mieux adapté à la réalité de ces déficients visuels, était construit. Lors de l'élaboration du projet de construction, la gouvernance des Amis des Aveugles avait souligné l'opportunité d'éventuellement augmenter la capacité d'hébergement. "La volonté d'ériger un bâtiment de plain-pied avec un fonctionnement de type pavillonnaire, c'est-à-dire basé sur le principe d'une aile de 6 chambres et salon, nous a confortés dans cette possibilité. Il a donc été décidé de construire 7 pavillons de 6 chambres sur 3 ailes",explique Hughes Castiaux, Directeur du SRA.

Diverses études en interne ont été effectuées pour déterminer les destinations possibles de ces 6 chambres supplémentaires. Le moratoire de l’AVIQ – qui prévoit le financement pour un nombre déterminé de lits en Région wallonne – ne permettait pas, à l’époque, d’envisager un subventionnement pour une exploitation supplémentaire en SRA. À ce titre, à plusieurs reprises, la ministre de tutelle, Christie Morreale, a été interpellée.

« La structure d'hébergement dédiée à la déficience visuelle est unique en Wallonie mais ne peut pourtant accueillir que 34 personnes et ce, sur l'ensemble des lits subventionnés hébergeant des personnes handicapées. Cela nous semblait bien trop peu et c'est la raison pour laquelle nous avons une nouvelle fois souligné l'importance de pouvoir répondre à la demande malheureusement élevée de personnes en situation de détresse à cause de leur handicap lourd", ajoute le directeur.

"Après avoir étudié le dossier avec les parties prenantes, la ministre a finalement dégagé des subsides supplémentaires pour les services relevant des compétences de l'AVIQ et nous a accordé, au même titre que d'autres institutions du secteur, un financement supplémentaire pour élargir notre capacité d'accueil, passant ainsi de 34 à 40 lits." Une extension qui a permis à Arnaud, 30 ans et souffrant d'une grave maladie oculaire dégénérative, de s'installer au SRA.

"Mon objectif actuel est d'apprendre à être plus autonome pour pouvoir me rendre seul à mon club de sport, le cécifoot", précise Arnaud. "J'aimerais aussi trouver du travail dans le secrétariat et plus précisément pour gérer l'accueil."Le SRA des Amis des Aveugles permet en effet de mixer à la meilleure convenance du résident son séjour à l'extérieur et au sein de la résidence pour profiter d'un accompagnement visant l'autonomie et l'épanouissement.