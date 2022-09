Mons: les nids de poule seront rebouchés plus rapidement et plus durablement (VIDEO)

C’est une petite révolution dans le traitement d’une problématique que les automobilistes ne connaissent que trop bien : les nids de poule. La ville de Mons vient en effet de s’équiper d’un camion à projection de tarmac, un outil coûteux mais précieux, qui doit permettre d’intervenir de manière directe et durable sur les voiries en mauvais état. En la matière, le travail ne manquera donc pas.

Ce mardi matin, c'est sur la place de Ghlin que les équipes étaient mobilisées. "L'appareil a l'avantage de projeter une matière à chaud", explique Fabrice Gaggeano, contremaitre au service voirie. "Il s'agit en fait d'une émulsion contenant des granulats. C'est un mélange qui colle bien et qui empêche les infiltrations d'eau, et donc la reformation de trous. Nous ne disposons du camion que depuis peu mais l'on peut dire que c'est cinq fois plus durable qu'une réparation à froid."

D'autant que deux types d'intervention sont possibles. "On peut intervenir de manière préventive, lorsque le tarmac commence à craqueler. Le problème de ce faïençage, c'est que l'eau s'infiltre. Les voitures circulent et le tarmac fini par céder, entrainant la formation de nids de poule. Nous pouvons désormais remettre une couche de tarmac avant que cela n'arrive. Si le trou est déjà formé, nous utilisons un granulat plus gros et on le rebouche."

Quelques minutes seulement suffisent. Preuve de l'efficacité du dispositif. "Cela représente un investissement de 450 000 euros et c'est unique dans la région", précise Stéphane Bernard (PS), échevin des travaux. "Deux équipes ont été spécifiquement formées et des engagements ont été effectués afin de renforcer les effectifs du service voirie. C'est pratiquement du sur-mesure." Il aura fallu deux ans à la ville pour acquérir le camion, le premier marché public n'ayant pas abouti.

"C'est une vraie plus-value car les gens ne s'en rendent pas toujours compte mais entre la décision de procéder à la réfection d'une voirie et l'exécution, il faut compter au minimum deux ans", complète Nicolas Martin (PS), bourgmestre. "C'est très long et cela nous empêche d'être efficaces alors que les nids de poule représentent un problème régulièrement relevé par notre population." Les interventions seront désormais plus rapides et plus durables.

Les citoyens pourront signaler les endroits nécessitant une intervention urgente tandis que du côté du service voirie, les équipes continueront à arpenter l'entité montoise. "Le camion sortira très régulièrement, si les conditions climatiques permettent une intervention et si l'approvisionnement en matériaux est suffisant", ajoute encore l'échevin. Du côté de la ville, on espère que cet outil permettra de combler un certain retard en matière de rénovation de voiries.

Précisons malgré tout qu’il ne se substitue pas au plan d’investissement communal (PIC) et aux travaux en profondeur d’ores et déjà planifiés.