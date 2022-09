Les Montois invités à délaisser la voiture au profit des modes doux

C’est ce vendredi que débute officiellement la semaine de la mobilité. Jusqu’au 22 septembre prochain, des dizaines de villes et régions européennes proposeront une série d’activités destinées à réfléchir à la mobilité de demain et à passer aux actes concrets en privilégiant les modes de transports plus doux. Mons ne fera pas acception et s’inscrit elle aussi dans cette démarche.

"Plus que jamais, face aux enjeux climatiques et économiques qui se présentent à nous, nous devons tendre vers des modes de déplacement raisonnés et efficaces", souligne Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine en charge de la mobilité. "Nous sommes tous, à un moment dans notre quotidien, des piétons, des cyclistes, des usagers de transports en commun ou des automobilistes. Nous devons apprendre à favoriser le mode le plus adapté à chacun de nos déplacements."

Dès lors, les citoyens, les entreprises, les travailleurs et les administrations sont invités à privilégier les modes de déplacements doux et alternatifs pour leurs déplacements quotidiens. À partir de ce vendredi et durant toute la semaine, la ville offre la possibilité de les tester à travers une programmation spécialisée pensée pour l’occasion.

La Journée partenaires publics (TEC, AOT, SNCB, SPW) vise à partager une journée dédiée à la mobilité à Mons, notamment via la visite de chantiers terminés, en cours, ou en projet sur le territoire communal. La visite débutera à 9h30 sur le quai bus A de la gare de Mons. "Afin de rendre les alternatives à la voiture fiables, efficaces et sécurisées, il est indispensable de travailler sur les itinéraires cyclables et sur l'offre des transports en commun. Cela n'est possible qu'avec une bonne collaboration entre les différents partenaires publics concernés."

Du côté des plus jeunes, une opération faux PV sera cette année encore menée. Encadrés par des policiers du Centre de Formation à la Sécurité routière de la zone de police Mons-Quévy, des élèves de l’enseignement primaire sensibiliseront les parents à la sécurité routière aux abords de leur école. Problèmes de stationnement, non-respect des panneaux… Les enfants distribueront de faux PV aux automobilistes en infraction et des bonbons aux conducteurs respectueux du code de la route.

Quant au personnel de l’Administration, il est invité à participer au Challenge vélo 2022 de la Région wallonne. Il s’agit de la 10ème édition de ce challenge régional de Tous vélo-actifs : entreprises et écoles sont invitées à parcourir ensemble plus de 55.000 kilomètres pour se rendre au travail ou à l’école ou pour effectuer des missions de service. Durant la semaine de la mobilité, les agents communaux pourront encoder, chaque jour sur le site www.veloactif.be, les kilomètres parcourus à vélo.

Enfin, puisque le thème de cette année 2022 est « le vélo dans tous ses états ! », une récompense sera octroyée à celles et ceux qui ont enfourché leur bicyclette pour se rendre à l’école ou au travail. Le jeudi 22 septembre à la place du Parc, entre 7h30 et 8h30, les écoliers, étudiants et travailleurs qui enfourchent leur vélo pour effectuer leurs déplacements au quotidien seront mis à l’honneur autour d’un café et d’un croissant.

Les cyclistes aguerris partageront leurs expériences, donneront leurs trucs et astuces et encourageront ceux qui ont envie de se mettre au vélo et qui ont besoin d’un dernier coup de pouce pour franchir le cap. Toutes les infos sur la pratique du vélo à Mons pourront être trouvées dans le stand : carte du réseau cyclable, carte des box vélo sur le territoire et demande d’avis pour de futurs emplacements, infos sur la location de vélo à moyen et long terme chez Pro Vélo, etc.