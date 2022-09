Des cerfs-volants dans le ciel de Nimy

C’est un événement qui ravira les enfants, mais pas seulement ! Le 25 septembre prochain à Nimy, il faudra regarder vers le ciel. À l’initiative du CAP Nimy et du PAC Nimy, avec le soutien de l’asbl CFAN, la première rencontre internationale de cerfs-volistes sera organisée dans le cadre de la ducasse du village. Un événement pour le moins original, qui pourrait bien être organisé annuellement si le public répond présent.

"Depuis quelques années, nous tentons de faire évoluer notre ducasse", explique Xavier Dupont, président du comité. "Le dimanche, nous faisions sortir des géants mais pour diverses raisons, cette sortie est désormais organisée le samedi. Il fallait donc trouver de quoi combler la journée de dimanche, sans pour autant faire un copier-coller de ce qui est déjà organisé dans les autres villages. C'est un membre du comité qui a lancé l'idée des cerfs-volants."

Il n'en fallait pas plus pour que les démarches sont initiées et que les premiers contacts avec les clubs soient noués. "Nous allons pouvoir proposer des démonstrations d'envol de cerfs-volants par des cerfs-volistes confirmés, issus du club des cerfs-volistes belges. Nous accueillerons par ailleurs des Hollandais et des Français. Un atelier de fabrication de cerfs-volants et d'initiation au vol sera également proposé." L'événement sera organisé au niveau du quai des Anglais, entre 10 heures et 18 heures.

"Il ne faudra pas prendre la route de la mer pour pouvoir voir des cerfs-volants, il suffira d'être à Nimy", sourit encore le président. "On pourrait penser qu'il faut beaucoup de vent, mais en réalité, non. Le site que nous avons choisi est idéal, il est bien exposé au vent ; il est régulier mais pas trop puissant. Nous sommes persuadés que ce sera un bel événement. Si le succès est au rendez-vous et que ça plait, nous poursuivrons sur notre lancée l'année prochaine."

À côté de ces démonstrations, un champ d'éolienne sonores et à hélice sera aménagé. "Et comme il s'agit d'une ducasse, il y aura évidemment des concerts de jeunes artistes locaux et des animations foraines." Une grande brocante figure aussi au programme. "Nous souhaitons que les familles puissent passer un bon moment et s'amuser sans avoir à dépenser des fortunes", souligne encore Xavier Dupont. La seule inconnue réside du côté de la météo, que l'on ne peut que souhaiter favorable.