L'art continue d'investir la ville de Mons

Elles sont colorées, graphiques, réalistes ou encore abstraites. Depuis plus de sept ans déjà, elles se multiplient et viennent habiller les façades de l’entité montoise. Elles, ce sont les fresques urbaines réalisées notamment dans le cadre du projet « L’art habite la ville », lancé dans une volonté de redynamisation du centre-ville et d’amélioration de la qualité de vie des habitants de la commune. Aujourd’hui, cet art urbain s’expose un peu partout et dans tous les villages de Mons.

Quatre nouvelles fresques sont d'ailleurs encore en préparation, cette fois à Flénu, Saint-Denis et Mons. "L'Art habite la Ville continue d'embellir les rues et quartiers du territoire montois, amenant de nouveaux visiteurs et positionnant Mons comme LA ville wallonne de l'art urbain", se réjouit-on du côté de la ville. "Soutenu par de nombreuses figures de l'Urban Art, ce projet renforce le dynamisme et l'attractivité de nos espaces publics et participe à rendre l'art accessible en intégrant des œuvres originales en rue."

Le parcours compte actuellement plus d'une soixantaine d'œuvres, réalisées par des artistes internationaux, des muralistes et graffeurs belges. "À travers ces installations urbaines, l'objectif est d'inviter les citoyens et les visiteurs à prendre le temps de (re)découvrir la ville et de porter un regard neuf sur notre cité, améliorer le cadre de vie, recréer des flux de chalands dans les quartiers commerçants de la ville et redynamiser les villages."

À Flénu, le travail a débuté et se poursuivra jusqu’au 23 septembre. « Les Mineurs italiens » illustrera la fierté des travailleurs venus d’Italie et sera à voir sur l’une des façades de l’avenue du Champ de Bataille grâce au travail de Michaël Nicolaï. Ce mardi et jusqu’au 2 octobre prochain, c’est le mur de l’école primaire d’Havré qui se transformera en tableau. Samuel Idmtal rendra hommage à Ambroise Paré, père de la chirurgie à travers un minutieux travail, totalement réalisé au pochoir.

Également à partir de ce mardi et jusqu’àu 29 septembre, la façade du numéro 2 de la rue de la Brisée, à Saint-Denis, sera occupée par Alessandra Carloni. L’artiste italienne interprétera la structure de l’abbaye de Saint-Denis de manière surréaliste, en utilisant les détails tels que l’arche ou la tour et en les représentant en lévitation sur une terre volante. Enfin, à Mons (chemin des Mourdreux), les Anges de Mons seront représentés par l’artiste espagnol Elisa Capdevilla Galiot.

L’œuvre représentera la scène de la Bataille de Mons durant laquelle les anges sont arrivés pour secourir les soldats. La figure de l’ange sera incarnée par une infirmière de guerre portant ses vêtements typiques de l’époque. Le ciel sera un élément important de l’œuvre, indiquant que quelque chose de spécial est en train de prendre place. C’est pourquoi les soldats, allongés sur le sol, auront les yeux rivés sur le ciel, alors que tout autour d’eux est dévasté par la bataille.

Ces quatre fresques viendront s’ajouter à celles déjà visibles dans l’entité, mais ne seront pas les dernières. Le projet s’étalera encore sur plusieurs années… Pour le plus grand bonheur des Montois et touristes amateurs d’art.