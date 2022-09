L'Alzheimer Café reprend ses quartiers au CHU Ambroise Paré après deux ans d'absence

Le 21 septembre symbolise la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. Cette pathologie neurodégénérative touche 1 personne sur 20 à partir de 65 ans et 1 personne sur 5 après 85 ans. Elle cause des pertes de mémoire et des troubles du langage, de l’écriture ou encore du comportement. Soutenir les patients et leurs aidants est donc primordial.

L'espérance de vie ne cesse de s'allonger. D'ici 2030, on estime que le nombre de personnes âgées de 60 ans et plus excédera celui de jeunes de moins de 15 ans ! "Le nombre de personnes touchées par la maladie d'Alzheimer ne va cesser d'augmenter ces prochaines années", explique le Dr José-Antonio Elosegi, Chef de service de neurologie de l'hôpital montois. "Leur proposer une prise en charge globale est capital pour ralentir l'évolution de la maladie qui est toujours incurable à ce jour. Au CHU Ambroise Paré, nous proposons différents dispositifs. Notre clinique de la mémoire qui regroupe différents spécialistes permettant une offre de soins complète et notre hôpital de jour, Ravel, visant à maintenir l'autonomie des patients et à soutenir les proches".

En complément à la prise en charge réalisée en milieu hospitalier, la Ligue Alzheimer est notamment à l'initiative de la création des "Alzheimer Café". Ces derniers, éparpillés dans toute la Wallonie et animés par un réseau de partenaires, permettent de créer des moments d'échanges entre les patients, leurs aidants et les professionnels de la santé. "L'objectif de ces rencontres est de pouvoir aborder la maladie sous tous ses angles et sans tabou. Organisés chaque mois et accessibles gratuitement, ils représentent un outil supplémentaire pour les patients et leurs familles. En les écoutant, nous les soutenons et pouvons aussi les orienter vers d'autres ressources en fonction de leurs besoins", précisent Laura Dehon et Séverine Parizel, animatrices de l'antenne montoise de l'Alzheimer Café et ergothérapeutes au sein de la MRS du Bois d'Havré.

Après deux ans d'absence, l'Alzheimer Café reprend donc ses quartiers au sein de la Résidence service de la MRS du Bois d'Havré. "Nous sommes heureuses de pouvoir nous réunir à nouveau et répondre aux besoins notamment sociétaux de nos participants. Parler, échanger et créer du lien, c'est le principe même de ces réunions. Nous mettons tout en œuvre pour créer une atmosphère conviviale favorisant les discussions, sans jugement", indiquent Laura et Séverine.

Les collaborations entre l'intercommunale du CHUPMB et la Ligue Alzheimer ne datent pas d'hier. "Depuis longtemps, nos hôpitaux, aigu et psychiatrique, ainsi que nos maisons de repos s'associent à cette asbl afin d'offrir aux citoyens une aide, un soutien et des informations pertinentes sur cette pathologie", confie Samy Kayembe, le président du Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage. "Ensemble, nous sommes complémentaires et pouvons offrir un large panel d'activités appropriées aux besoins de cette population".

L’agenda de l’Alzheimer Café montois

Entrée libre tous les troisièmes mercredis du mois, de 14h00 à 16h00 (hors vacances scolaires). Plus d'infos via le 065 73 65 25 ou ergo.kine@cpas.mons.be