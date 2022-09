Mons: le marché du vendredi quitte la Grand-Place

C’est une décision qui apparait comme logique pour certains. La ville de Mons vient d’annoncer que le marché du vendredi, traditionnellement organisé sur la place de Mons, quitterait définitivement cette dernière pour s’installer sur la place du Marché aux Poissons. Un changement justifié par les nombreux événements qui sont organisés tout au long de l’année sur la Grand-Place et qui nécessitaient déjà, de toute façon, le déplacement des étals pour permettre d’éventuels préparatifs et aménagements.

Fin 2020 déjà, quelques changements avaient été opérés par les autorités communales. Alors que les chalands déambulaient de la Grand-Place à la Croix-Place en passant par le Marché aux Herbes pour s’approvisionner, dans l’ordre, en fleurs, produits en touts genre et fruits et légumes, la ville avait décidé de rapatrier les fruits et légumes sur la Grand-Place, aux côtés des fleurs. Le Marché aux Herbes était de ce fait déserté par les commerçants.

Avec cette nouvelle configuration, l’ensemble des maraichers sera rassemblé sur un seul et même site. Une facilité pour les clients donc, qui n’auront plus à s’éparpiller entre les deux places, même si certains regrettent déjà de ne plus profiter de l’ambiance de la Grand-Place lors de leurs emplettes de fin de semaine.