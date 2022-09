100 000 euros pour aménager des plaines de jeux à Mons

C’est une bonne nouvelle pour les familles. Alors que de nombreuses communes freinent à l’idée d’investir dans les aires de jeux, coûteuses et malheureusement souvent dégradées par des vandales, la ville de Mons annonce un investissement de 100 000 euros, destiné à renforcer la qualité de vie dans les quartiers les plus densément peuplés.

Ces 100 000 euros ont été inscrits au budget de la Ville de Mons, à l’initiative du bourgmestre, afin d’aménager des aires de jeux dans 4 quartiers densément peuplés, gérés par l’immobilière sociale Toit&Moi. Ces aménagements permettront d’offrir des lieux de détente pour les milliers d’habitants de ces quartiers.

"Encourager le bien vivre ensemble, les rencontres et favoriser les lieux de vie au sein de différents quartiers qui manquent souvent d'infrastructures et lieux de convivialité est important pour la qualité de vie de la population", précise-t-on du côté de la ville de Mons. "C'est d'autant plus vrai que ces quartiers comptent près de 10.000 habitants répartis sur l'ensemble du territoire montois. Vu la densité de population que cela représente, le souhait du bourgmestre et du collège est donc d'améliorer les équipements permettant aux enfants et aux plus jeunes de s'occuper positivement."

Dans un premier temps, quatre projets centrés sur les enfants et les familles ont été mis sur pied. À la Cité du Festinoy, à Ghlin, la ville procédera à la rénovation complète de l’aire de jeux existante, avec la pose d’une structure multi-activité, de deux jeux sur ressort et d’une bascule horizontale. À la cité avenue de la Grande Barre – allée des Buissons à Cuesmes, il s’agira de totalement rénover l’aire de jeux existante avec la pose d’une structure multi-activités, d’une bascule horizontale, d’un parcours d’équilibre, d’une tyrolienne et de deux jeux sur ressort.

À la Cité avenue de la Wallonie – avenue de la France à Jemappes, la ville annonce la création d’une nouvelle aire de jeux avec la pose d’une structure multi-activités, de deux jeux sur ressort, d’une bascule horizontale et d’un parcours d’équilibre. Enfin, à la Cité rue de la Casse – rue des Pensionnés à Havré, elle prévoit la création d’une nouvelle aire de jeux avec la pose d’une structure multi-activités, de deux jeux sur ressort, d’une bascule horizontale et d’un parcours d’équilibre.

"Notre volonté est de pouvoir renforcer la mixité sociale et apporter plus de sérénité pour les citoyens montois qui vivent dans ces quartiers densément peuplés", précise le bourgmestre Nicolas Martin. Une volonté que partage également Marc Darville, président de l’immobilière sociale Toit&Moi. Ces aménagements devraient être réalisés dans le courant de 2023. Des aménagements complémentaires seront également proposés et réalisés dans les prochaines années dans les Cités sociales qui n’en ont pas encore bénéficié. Un projet est d’ores et déjà en réflexion pour le quartier de l’île aux oiseaux.

Chaque année en effet, la ville entend inscrire au budget des investissements afin d’améliorer la vie de ces quartiers.