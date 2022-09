Les pompiers volontaires manquent cruellement dans les casernes de la zone de secours Hainaut-Centre: "on ne peut plus assurer tous les départs en intervention !"

À travers les films et séries, leur métier en fait rêver plus d’un. Et pourtant, sur le terrain, force est de constater que peu de citoyens sont prêts à s’engager en tant que pompier volontaire. Au sein de la zone de secours Hainaut-Centre, les effectifs sont loin d’être complets. À tel point que plusieurs officiers tirent la sonnette d’alarme. Recruter est plus que jamais indispensable, au risque de courir à la catastrophe.

"Nous manquons cruellement de volontaires", confirme l'adjudant Michaël Renaut, du poste de secours de Quiévrain. "La moyenne d'âge de nos pompiers, ici à Quiévrain, est de 48 ans. Nous n'avons plus accueilli de nouveau pompier volontaire depuis sept ans." Et en sept ans, certains volontaires ont quitté la caserne. Certains pour devenir pompier professionnel, d'autres pour profiter d'une retraite méritée, pour raisons de santé ou encore par manque de temps.

Pour l'adjudant, plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de vocation. "La réforme a apporté certains éléments positifs mais le métier s'est surtout complexifié au fil des années. Je suis fils et frère de pompier et à l'époque, intégrer une caserne était finalement assez simple. Aujourd'hui, les pompiers volontaires doivent suivre une formation longue de trois ans, dispensée tous les samedis. La rémunération est attrayante mais peu de jeunes sont prêts à se lancer là-dedans."

D'autant que les candidats devront se frotter à plusieurs épreuves avant de décrocher leur Certificat d'Aptitude Fédéral (CAF), indispensable pour être versé dans une réserve de recrutement et postuler dans une zone de secours. Ces épreuves se composent d'un test de compétences, d'un test d'habileté manuelle opérationnelle et d'une série d'épreuves d'aptitudes physiques. "Peu de candidats sont aptes à affronter ces épreuves et échouent", souffle encore Michaël Renaut.

Conséquence, la motivation de certains est réduite à néant et peu de candidats arrivent au bout du parcours. "Le nombre d'interventions n'a pas diminué en dix ans et pourtant, nous sommes de moins en moins nombreux. Aujourd'hui, nous effectuons à 15 à ou 20 le travail qui était effectué auparavant par 40 personnes." À Quiévrain, 29 pompiers et dix ambulanciers composent officiellement les effectifs, pour 384 interventions pompiers réalisées en un an et 1445 missions ambulances. D'autant qu'en réalité, seule la moitié d'entre eux est en mesure d'assurer un départ en intervention.

"Idéalement, nous devrions être au minimum 40 pompiers et 15 ambulanciers. On tourne donc 50% de nos effectifs", regrette encore l'officier. "Ce sont toujours les mêmes qui se mettent en disponibilité. Et lorsqu'ils sont indisponibles, ils se sentent coupables car ils savent que des renforts devront être appelés sur les interventions, faute de personnel en suffisance pour prendre le départ chez nous." Ce mardi après-midi, à titre d'exemple, aucune ambulance n'était disponible au départ du poste de Quiévrain.

Au fil des années, les pompiers volontaires ont donc déserté les lieux. "Ce sont des gens qui assurent deux journées. Ils se mettent en disponibilité et assurent des gardes jusqu'à 3 heures du matin, dorment jusqu'à 7 heures s'il n'y a pas d'intervention, et puis partent travailler. En cas d'intervention, ils enchainent leurs deux journées sans dormir." À Quiévrain, les profils sont variés. Certains volontaires sont employés communaux, gardiens de sécurité, employés au parlement européen, travaillent sur les routes ou dans le bâtiment. L'adjudant est quant à lui enseignant de formation.

"Les campagnes de recrutement ne sont ni dirigées vers les jeunes, ni vers le statut de pompier volontaire. Il est primordial de changer la donne." Afin de leur exposer les réalités du métier, des journées découvertes seront organisées ce week-end à Dour et à Binche et le premier week-end d'octobre à Quiévrain, aucune caserne n'étant épargnée par cette crise de pompiers volontaires.. "Ils pourront réellement se rendre compte de ce qu'un pompier effectue comme travail. Nous espérons susciter des vocations."

Et ainsi enregistrer quelques pré-inscriptions. Les candidats pourront alors être préparés au CAF durant trois jours au sein d'une caserne de la zone, avant de passer les épreuves et d’éventuellement débuter la formation. Un espoir pour les pompiers, qui rappellent que le manque de personnel entraine forcément des délais d'intervention plus longs, un risque d'erreur plus important et une mise en danger du personnel disponible.