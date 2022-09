Gare de Mons: la SNCB affirme ne pas avoir encore reçu le rapport final de la Cour des comptes

"La SNCB n'a pas encore reçu ou été informée du rapport final de la Cour auquel la presse fait référence", indique l'entreprise publique ferroviaire dans une réaction envoyée jeudi à Belga. Selon Le Soir, la Cour des comptes a épinglé la désignation du bureau de l'architecte Santiago Calatrava pour la construction de la nouvelle gare de Mons. Si les actes matériels posés ont été conformes à la législation sur les marchés publics, la Cour estime en revanche que le principe d'égalité entre les candidats n'a pas été assuré.

"La SNCB a apporté toute sa collaboration à la Cour des comptes et lui a fourni tous les éléments pour qu'une analyse rétrospective puisse avoir lieu en bonne et due forme", assure l'entreprise.

"Dans sa réponse à la Cour des comptes, la SNCB a aussi mis en évidence que, depuis 2018, elle a implémenté un système centralisé de gestion des projets d'investissements de gares. Ce profond changement dans le suivi des projets a pour objectif de respecter rigoureusement l'étendue initiale des projets, leur budget et le timing prévu des travaux", ajoute-t-elle. La SNCB dit aussi avoir "développé et implémenté ces dernières années une standardisation des équipements en gare et du concept de bâtiment de gare."

La SNCB souligne enfin la rationalisation de ses filiales engagée depuis 2015 : "l'absorption d'Eurogare, la filiale qui a géré le projet de la gare intermodale de Mons, de la maîtrise d'ouvrage délégué jusqu'au suivi du chantier, qui a pris effet au 1er janvier 2022, cadre dans cet exercice."