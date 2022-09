De la gynécologie sportive à Ambroise Paré

C’est une spécialisation encore méconnue, qui commence seulement à faire son apparition au sein des hôpitaux et des centres de soins. Elle est pourtant d’une importance capitale. La gynécologie sportive a en effet la spécificité de permettre aux sportives débutantes ou de haut niveau de conjuguer performances et santé physique. Du côté d’Ambroise Paré, Suzette Da Costa est la première gynécologue-obstétricienne formée à cette discipline en Wallonie.

Une volonté de formation qui fait suite aux nombreuses demandes de patientes vues en consultation vis-à-vis de la pratique sportive ou de la prise de compléments alimentaires pendant la grossesse. "L'objectif est de pouvoir répondre de manière adéquate à leurs demandes et besoins", précise le médecin. La gynécologie du sport permet notamment d'encadrer toutes les femmes ayant ou non l'habitude de pratiquer une activité physique désireuse de l'initier ou de la maintenir avant, pendant et après leur grossesse.

"Si un suivi optimal est réalisé, l'activité physique régulière est bénéfique pendant la grossesse et ne présente aucun risque pour la maman ou le bébé. Pratiquer un sport n'augmente donc ni le risque de fausse couche ni d'accouchement prématuré. Au contraire, il favorise une meilleure qualité de sommeil, il diminue le risque de développer du diabète gestationnel et soulage les douleurs dorsales ou encore les sensations de jambes lourdes", précise le Dr Da Costa.

Mais la gynécologie sportive ne s'adresse pas uniquement aux femmes enceintes. Lorsqu'il est mal choisi ou mal pratiqué, le sport peut engendrer diverses complications et blessures. Chez les femmes plus particulièrement, les dérèglements hormonaux se traduisent souvent par l'absence de règles, les fuites urinaires ou encore des traumatismes au niveau du périnée. "Parler ouvertement de règles ou de fuites urinaires reste encore trop souvent tabou. De plus, ces problèmes peuvent être considérés comme un frein à la pratique sportive et on préfère les taire. Il est toutefois primordial tant pour la santé féminine que pour la performance sportive de prévenir ces troubles et de les traiter efficacement", explique le Dr Da Costa.

Les consultations en gynécologie du sport s’adressent donc à toutes les sportives, de tout âge et de tout niveau, présentant des pathologies telles des problèmes vulvaires ou urinaires ou encore des problèmes relatifs à une contraception, à une ménopause ou encore à une ostéoporose. De plus, des troubles du comportement alimentaire peuvent également survenir dans les sports où "l’esthétique" est exposé, et ce quel que soit l’âge ou le sexe du sportif ! Chez la femme en particulier, cela peut entrainer des répercussions graves comme des troubles menstruels allant jusqu’à l’aménorrhée.

"Si des sportives rencontrent ce type de problèmes, les conseils d'un spécialiste sont indispensables pour garantir un suivi médical adapté et aussi pour les aider à choisir une activité, une fréquence et une intensité appropriées. L'objectif est de prévenir ces complications et inconforts afin que chacune puisse s'épanouir dans la pratique de son sport." Ce mardi, la gynécologue encadrera notamment le club de natation féminine de Chapelle-lez-Herlaimont.