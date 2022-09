Accueil Régions Mons Hainaut: une vaste enquête pour imaginer l'église de demain L'enquête est menée au niveau mondial, elle se clôturera en 2023 à Rome, lors de la réunion des Evêques. E. Brl. ©GUILLAUME JC

Que sera l’église catholique de demain ? C’est la question qui a été posée à travers le monde, via une vaste enquête initiée par le pape François. Pendant plusieurs mois, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, des croyants et des non-croyants ont été invités à donner leur...