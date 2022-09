Marché de Noël de Mons: la patinoire remplacée par une piste de rollers

Alors qu’elle nous annonçait, il y a quelques jours encore, que les discussions n’avaient pas été lancées et qu’aucune décision n’était prise quant aux festivités de fin d’année, la ville de Mons annonce, ce jeudi, qu’une piste de roller viendrait remplacer la traditionnelle patinoire. Un changement qui doit permettre de réduire la facture énergétique alors que la crise s’installer durablement.

"À l'image des citoyens, la ville cherche aussi à rationnaliser ses dépenses, sans pour autant porter atteinte à ses missions de base, telles que la sécurité de l'espace public ou le soutien à l'activité économique et commerciale", explique-t-on du côté de la ville. "Les commerçants sont aussi durement impactés par la crise. Il est donc essentiel de continuer à les soutenir, car ils incarnent le dynamisme de notre ville et représentent de nombreux emplois."

On le sait, chaque année, les citoyens sont nombreux à rejoindre le centre-ville pour profiter du traditionnel marché de Noël. "Le maintien de cette activité, malgré la crise, est un enjeu majeur pour notre tissu économique. Le collège a donc trouvé une solution pour permettre à la fois de procéder à des économies importantes sur le plan énergétique et financier, tout en garantissant le maintien d'une activité forte, qui permettra de belles retombées pour notre centre-ville et ses commerces."

C’est donc une piste de roller qui sera installée sur le site des Anciens Abattoirs. Cette dernière pourra accueillir 350 personnes et sera accessible au même tarif que la patinoire, à savoir 3,5 euros pour les enfants et cinq euros pour les adultes. Elle sera ouverte du samedi 3 décembre au dimanche 8 janvier, de 11 heures à 21 heures. Des chalets proposant des produits de bouche et de l’horeca seront installés, de même que de nombreuses décorations de Noël. La piste de luge en revêtement synthétique (et donc à très faible consommation) est quant à elle maintenue au Marché Herbes.

"Vu le contexte de crise énergétique et afin de participer à l'effort collectif, nous estimions avec l'équipe de la Gestion centre-ville qu'il aurait été indécent de ne pas opter pour une alternative à la patinoire, qui nécessite une dépense énergétique très importante pour maintenir la glace à bonne température", précise Nicolas Martin (PS), bourgmestre.

"Grâce au concours du concepteur du marché de noël, David Jeanmotte, nous allons donc pouvoir offrir une solution à la fois économe, divertissante et démocratique pour toutes les familles. Concrètement, au lieu d’avoir un tapis de glace, nous aurons un revêtement spécifique pour accueillir des rollers dans une ambiance typiquement américaine. Ce changement n’enlèvera rien à la qualité de notre marché de noël. Au contraire, ce concept lui permettra d’évoluer d’une façon originale et ludique."