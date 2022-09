Mons: 2000 euros de cadeaux et des promotions pour la braderie d'automne

C’est en centre-ville qu’il faudra être ce week-end ! À l’occasion du week-end du client, la gestion centre-ville de Mons organisera pour la première fois sa braderie d’automne. Les commerçants mettront les petits plats dans les grands en chouchoutant celles et ceux qui les soutiennent dans leurs activités. Objectif, faire de cette opération une réussite commerciale !

Pour tout achat de minimum 20 euros, effectué ce samedi 1er octobre dans l’un des commerces du centre-ville montois, les clients auront l’opportunité de tourner "la roue d’automne" sur simple présentation de leur ticket de caisse ou preuve d’achat. Cette dernière sera déplacée de quartier en quartier (piétonner, axe gare-rue des Capucins, rue de Nimy, Marché aux Herbes) tout au long de la journée.

"Nous ne sommes pas à l'initiative du week-end du client mais nous souhaitions le compléter d'une braderie", explique Laurie Van Elslande, chargée de projets en développement local pour la gestion centre-ville. "L'ensemble des commerçants du centre-ville ont été invités à participer à cette action. On n'est cependant pas sur le même genre que la braderie du Doudou, avec des étales extérieures. C'est davantage axé sur les promotions, même si quelques tringles pourraient être installées dehors si le temps le permet."

Au total, ce sont plus de 2000 euros de cadeaux qui seront ainsi mis en jeu ce samedi. Au-delà de goodies, des chèques cadeaux "dragon d’or" à dépenser dans les commerces partenaires seront à décrocher. On ajoute à cela des coffrets cadeaux comprenant une escapade en France (une nuitée avec petit-déjeuner et dégustation de vin pour deux personnes), un souper gastronomique avec menu trois services ou plus pour deux, parmi 90 restaurants étoilés au guiche Michelin, une nuité bien-être, un smartphone ou encore quatre entrées pour Disneyland Paris.

Notons que chaque achat de minimum 20 euros dans un commerce donnera la possibilité de tourner une fois la roue. Il est donc possible de multiplier les chances. Reste, finalement, à espérer que la météo soit au rendez-vous. Les clients friands de belles affaires devraient alors répondre présents.