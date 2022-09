Mons: les conseils communaux débuteront finalement à 16 heures

La politique, c'est la pratique du compromis. La ville de Mons a décidé d’illustrer le propos en coupant la poire en deux et en fixant l’ouverture des séances du conseil communal à 16 heures. Soit deux heures plus tôt qu’actuellement, et deux heures plus tard que la première annonce de la majorité PS-Ecolo. Le changement, s’il se justifiait par la longueur des débats – régulièrement clôturés tard dans la nuit – était particulièrement mal passé dans les rangs de l’opposition.

Mons en Mieux avait d’ailleurs introduit un recours auprès du ministre de tutelle, Christophe Collignon. Ce changement de cap fait suite à la consultation de l’ensemble des groupes du conseil et s’inscrit donc « dans une optique d’ouverture, de dialogue et de compromis », précise la ville de Mons. « Chacun a fait part de son avis et l’option finalement été choisie est de commencer les séances du Conseil à 16h. Cette nouvelle disposition permettra de combiner plus facilement la journée de travail avec la tenue de la séance, sans finir à des heures trop tardives. »

De l’avis de la ville, il était primordial de parvenir à un compromis. « Les conseillers communaux ne sont pas des élus à temps plein. La plupart sont des travailleurs du secteur privé ou public, ou des indépendants. Certains doivent se lever très tôt le matin pour commencer leur travail, sans parler de ceux qui doivent en plus déposer leurs enfants à l’école ou la crèche. » Des difficultés avaient été relayées par les membres du conseil ces derniers mois.

La ville avait dans un premier temps annoncé que les séances seraient ouvertes à 14 heures. L’opposition, et plus particulièrement Mons en Mieux, groupe tenu pour responsable de la longueur des débats, était monté au créneau en estimant que pareil horaire ne permettrait plus à certains élus de siéger et d’assurer leur fonction de conseillers, tandis que les citoyens qui le souhaitaient n’auraient plus pu assister aux échanges, en direct ou via une retransmission sur YouTube.

À plusieurs reprises, les chefs de groupe s’étaient réunis afin de tenter l’apaisement. Sans succès. Pour la majorité PS-Ecolo, les interventions de Mons en Mieux en sont responsables. « Régulièrement, les élus de ce groupe monopolisent la parole pour, au final, répéter la même chose. Et la loi ne permet pas au président de séance d’empêcher un conseiller de prendre la parole. Lors de la séance du 12 juillet dernier, qui a duré 7 heures, le groupe a monopolisé presque un tiers du temps de parole (2h29), là où le Collège s’est exprimé deux fois moins longtemps (1h18 dont 27 minutes pour le Bourgmestre qui est également président de séance). 19 interruptions volontaires ont également été comptabilisées dans le chef du groupe. »

Le changement d’horaire permettra-il d’apaiser les tensions ? Rien n’est moins sûr. Mais les conseillers auront ensuite quelques heures de sommeil supplémentaire pour digérer le contenu des échanges.