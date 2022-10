Mons: Ludovic Tournay se glisse dans la peau de Claude François pour un show d'exception

Ludovic Tournay n’avait que 10 ans lorsqu’il est littéralement tombé en admiration devant Claude François, son univers, ses chorégraphies. Cette passion pour le chanteur, accidentellement décédé il y a 44 ans, ne s’est jamais éteinte, que du contraire. Aujourd’hui, le Montois s’apprête à présenter le show Cloclo Expérience. Le public pourra le découvrir les 28, 29 et 30 octobre prochain à Mons, Liège et Bruxelles.

Pour préparer ce spectacle haut en couleur et fidèle à l’univers du chanteur français, Ludovic Tournay s’est entouré de celles et ceux qui l’ont connu et qui ont travaillé pour lui. C’est ainsi que le public retrouvera à ses côtés Prisca Ligeron, clodette de 1973 à 1978. « Nous avons également travaillé avec des archives photos et vidéos, ce qui nous a permis de nous approcher au maximum du show de l’époque », annonce le chanteur, qui est entouré sur scène de huit musiciens, choristes et danseuses.

Cloclo Expérience n'est pas un spectacle de sosie ou d'imitation. Il s'agit d'une performance "qui va au-delà de la caricature" et qui doit permettre au public de remonter le temps pour vivre ou revivre "le souvenir d'une légende." Pour tenir ce paris fou, Ludovic Tournay a travaillé d'arrache-pied sur la performance de Claude François lors de la tournée 1978. "Costumes, décors et équipements techniques que Claude François utilisait,… nous avons fait appel à de gros moyens techniques, comme des machines d'artifices ou encore des ballons géants et des canons à confettis."

Rapidement attiré par le monde du spectacle, c’est en visionnant l’émission « Claude François, 25 tubes de légende », que Ludovic Tournay a le coup de foutre pour la vedette. L’aura, la voix du chanteur et toutes “ses chansons populaires” résonnent tellement en lui qu’il décide de tout faire pour mieux connaitre la star. Cette cassette sera surtout l’élément déclencheur d’une prise de conscience artistique et l’objet de référence d’un premier travail chorégraphique.

Pour dépasser le divorce de ses parents alors qu'il n'avait que 12 ans, le jeune Montois s'investit dans le chant et apprend le répertoire complet de Claude François. Il se plonge dans les ouvrages qui lui sont dédicacés, apprend les chorégraphies de ses chansons et va jusqu'à s'associer des danseuses. "Ce qui m'intéresse profondément alors, ce n'est pas de copier ou caricaturer le chanteur mais de transmettre la performance de Cloclo, de dévoiler le showman qu'il était."

L’artiste en devenir fait ses premières armes dans les maisons de repos et diverses associations belges. Les radios s’intéressent à lui dès 2019, alors qu’il vient de sortir son premier album, intitulé « Mon souvenir. » En 2011, sa carrière prend un nouveau tournant lorsqu’il décide de se consacrer entièrement à la musique. En 2012, il sort un single d’hommage intitulé “d’Ismaïlia à l’Olympia”, un spectacle spécial des débuts de la vedette avec des succès.

En 2013, Ludovic Tournay visite l’ancienne demeure de Cloclo, le moulin de Dannemois, et rencontre les clodettes de l’époque. Il s’associe à elles pour ses chorégraphies et ses shows et, en 2015, il monte sur la scène du Lido de Paris. C’est finalement en 2018, après plusieurs représentations à Paris, que le projet du Cloclo Expérience germe réellement dans son esprit. Après avoir longtemps gardé son envie secrète, il s’apprête à réaliser son rêve et à le partager avec le public.