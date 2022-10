Mons: Mons en Mieux souhaite renforcer l'utilisation des autocollants "no pub"

La distribution de conteneurs dédiés à la collecte de papiers et cartons se poursuit dans l’entité montoise. Si certains se sont étonnés de recevoir des contenants composés de plastique, l’intercommunale Hygea estimait, elle, qu’il s’agissait actuellement de la meilleure alternative, d’une part pour éviter que les cartons ne se désagrègent directement sur les trottoirs, et d’autre part pour faire réfléchir les citoyens à leur consommation de cartons.

Dans le même ordre d'idée, le groupe d'opposition Mons en Mieux souhaitent que les autocollants "No Pub" se multiplient sur les boites aux lettres. Une motion sera déposée en ce sens lors du prochain conseil communal. "Le seul moyen d'obtenir ces autocollants à l'heure actuelle, c'est de se rendre à l'administration communale qui, jusqu'il y a peu et avant que je le demande en conseil communal, n'en avait plus", regrette Guillaume Soupart, conseiller communal. "On ne peut pas dire qu'il soit extrêmement pratique de se rendre à Buisseret pour un autocollant"

Ce dernier proposera dès lors que l'autocollant soit distribué à chaque citoyen, en même temps que le période communal. "Et si la logistique de distribution en toute-boite est trop compliqué, on pourrait envisager de mettre ces autocollants en libre-service chez les commerçants des 19 communes du Grand Mons. Il est impératif que l'on travaille à sensibiliser la population."Le conseiller va même plus loin, en proposant d'inverser la tendance.

"Je pense qu’à terme, nous devrions réfléchir à passer des autocollants "NO PUB" à des autocollants "OUI PUB", comme cela est actuellement testé en France. On inverserait ainsi la logique. Ce serait un très bon moyen de lutter efficacement contre le gaspillage. Mais il faudrait analyser l’impact économique d’une telle mesure et il me semble que c’est au niveau wallon d’intervenir sur le sujet."

Pour Guillaume Soupart, la ville de Mons a un rôle à jouer dans l’acceptation des conteneurs à papiers/cartons alors que sur les réseaux sociaux, de nombreuses critiques fusent déjà : stockage et déplacement des conteneurs, limitation du la quantité de déchets à évacuer,… Les habitudes en matière de tri vont encore être modifiés avec l’introduction de ce nouveau schéma de collecte. Il entrera en vigueur officiellement ce 7 novembre.