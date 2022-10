Les musées montois s'ouvrent durant la nuit

L’événement est désormais un incontournable du calendrier culturel montois. Le vendredi 21 octobre prochain, dès 19 heures, la Nuit des musées fera son grand retour afin de permettre au public de vivre une expérience différente. Le temps d’une soirée, les musées et lieux d’exposition du centre-ville montois s’animeront pour leur faire vivre des moments de découvertes uniques, entre amis ou en famille. Entre visites originales, spectacles, danse, concerts ou encore ateliers, il y aura de quoi trouver son bonheur.

Preuve de l’engouement que suscite l’événement, toutes les grandes structures montoises ont répondu à l’invitation d’ouvrir leurs portes pour l’occasion. Le BAM, le Musée du Doudou, le Beffroi, l’Artothèque, les Anciens Abattoirs, le Mons Memorial Museum, VisitMons, le Magasin de papier ainsi que le Mundaneum, la Maison Losseau et MUMONS participent et ont concocté un programme spécifique.

Au musée du Doudou, entre 19 heures et 20h30, les enfants de deux à sept ans découvriront le spectacle "L’éveil du petit dragon." Un petit dragon qui ne parvient pas à s’endormir et qui erre dans les châteaux des alentours afin de trouver quelques douceurs sucrées. Sa route pourrait bien croiser celle d’un preux chevalier… Du côté du jardin du Mayeur, de 19 heures à 23 heures, un cinéma en plein air "à l’ancienne" sera proposé.

Les spectateurs revivront le combat entre Saint-Georges et le dragon comme à l’époque de nos grands-parents,… Quand le Doudou était muet. À l’artothèque, le programme sera riche. De 19 heures à 23 heures, toutes les heures, 15 minutes d’impro seront proposées par la Compagnie du Chambard, qui donnera vie au Singe du Grand’Garde, actuellement résident permanent des lieux. Entre chaque représentation, des guides un peu fous viennent agrémenter la visite de l’exposition « El Sinche dé Mon. »

À ces temps d’impro s’ajouteront des animations « patois de chez nous » et des ateliers créatifs en famille via le Dynamusée. Au pied du Beffroi entre 19 heures et minuit toutes les 15 minutes, petits et grands pourront s’émerveiller devant des machineries lumineuses et insoltes, des automates lumineux et des engrenages fous grâce à l’école du cirque de Nimy. Et entre 19h30 et 20h30, place à la musique avec le blind test du carillonneur. Les formulaires de participation sont à disposition à visitMons et à la Maison des Patrimoines UNESCO.

Le programme est loin, très loin, de s’arrêter là. Le magasin de papier, l’artothèque, le Mons Memorial Museum, les Anciens abattoirs, le BAM ou encore le Mundaneum, le MUMONS et la maison Losseau prennent également part à l’opération. Au programme, un concours d’épluchage de pommes de terre, un spectacle de danse contemporaine par Arte Corpo, des expos, un atelier design/récup, des contes et des animations musicales pour enfants, des visites sensorielles ou encore un atelier light painting.

Bref, difficile voire impossible de ne pas trouver son bonheur avec un tel programme, aussi chargé que diversifié.