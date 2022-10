Mons accueillera le 10e Salon du Livre de Wallonie les 8 et 9 octobre

La dixième édition du Salon du Livre de Wallonie sera organisée à Mons les 8 et 9 octobre au Wallonia Conference Center Mons (WCCM).

Au total, 135 exposants, 400 auteurs et quelque 10.000 visiteurs sont attendus au cours du week-end montois qui sera entièrement consacré à la littérature francophone et au livre sous toutes ses formes. L'accès à l'événement sera gratuit. Parmi les temps forts annoncés par les organisateurs de l'asbl Mon's Livre, la soirée d'ouverture se déroulera le vendredi 7 octobre dès 18 heures au Plaza Arthouse Cinema et s'articulera autour de la projection du film "Pas son genre", comédie romantique franco-belge réalisée par Lucas Belvaux et basée sur le roman éponyme de Philippe Vilain.

La remise du prix littéraire Mon's livre aura également lieu le 9 octobre dès 11 heures au WCCM. Le Salon du Livre de Wallonie annonce par ailleurs la présence de plusieurs invités d'honneur, notamment Victor Dixen, Emma Green, Thomas Gunzig, Cédric Sire, Laure Manel, Thierry Luthers, Carl Norac et Pascal Vrebos. Huit conférences sont au programme autour de thèmes comme la littérature belge, l'euthanasie et la fin de vie, le haut potentiel intellectuel ou encore l'identité des ados.