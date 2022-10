Marathon de la vitesse en région Mons-Borinage : un automobiliste flashé à 108 km/h au lieu de 50 à Jurbise

Ce mercredi, la plupart des zones de police en Belgique participaient au speed marathon organisé par la police fédérale. Les zones de Mons/Quévy, de la police Boraine et de Sylle et Dendre ne faisaient pas exception.

La vitesse constitue un des plus gros facteurs d'accident sur nos routes. Afin de sensibiliser, si c'était encore nécessaire, la population sur les dangers qu'une vitesse excessive peut représenter, la police fédérale organise régulièrement des speed marathons. Durant une période déterminée, la même pour chaque zone, des contrôles ciblés sont organisés. "Et malgré le fait que tout le monde soit au courant, malgré le battage médiatique autour de cet événement, certain arrivent encore à se faire prendre", commente Bertrand Caroy, responsable du service circulation à la police Boraine. "C'est la preuve qu'il est nécessaire de continuer à mener ce type d'action. La vitesse tue encore beaucoup trop de personnes de nos jours sur les routes et les automobilistes doivent absolument faire attention. Le fait que l'on prévienne tout le monde que l'on va faire des contrôles et qu'il y ait encore des excès de vitesse est relativement inquiétant. Cette opération, c'est une main tendue vers le citoyen, s'il se fait prendre, au moins, on l'aura prévenu !"

Dans la zone couverte par la police Boraine, 7 policiers étaient sur le pont pour contrôler un total de 1475 véhicules dont 65 étaient en infraction.

Dans la zone de police Mons/Quévy, 131 infractions ont été constatées sur 6131 véhicules contrôlés durant la journée de mercredi. Le plus grand excès de vitesse constaté était de 105 km/h sur une voierie limitée à 50 km/h.

Dans la zone de Sylle/Dendre, pas moins de 1704 véhicules ont été contrôlés (dont 459 en excès de vitesse) à Chièvres, Silly et Jurbise, rue des Masnuy où un automobiliste a été flashé à 108 km/h au lieu des 50 réglementaires.

Toujours à Jurbise, deux conducteurs pressés ont pu être interceptés et on fait l'objet d'un retrait de permis immédiat de leur permis de conduire.

LA zone de police des Haut-Pays, qui inaugurait hier ses deux radars tronçons, n'a quant à elle pas participé au marathon de vitesse en tant que tel mais ce n'est pas pour ça que les contrôles n'ont pas lieu régulièrement.