Réfection de la rue Brunehaut à Mesvin: "quelques difficultés" doivent être levées

En 2019, la ville de Mons annonçait que dans le cadre du plan d’investissement communal 2019-2021 du Service Public de Wallonie, elle bénéficiait d’un nouveau subside à investir dans les voiries du grand Mons et s’ajoutant ainsi aux montants déjà budgétisés sur fonds propres. Le choix de privilégier des villages qui, jusqu’ici, n’ont fait l’objet que de très peu d’investissement, avait été annoncé. C’est ainsi que du côté de Mesvin, la rue Brunehaut était retenue.

Aujourd'hui, les travaux n'ont pas encore débuté et certains riverains s'inquiètent. Le conseiller communal Florent Dufrane (Mons en Mieux) entend s'en faire écho lors du prochain conseil communal. "Nous avions, en décembre 2021, voté les conditions de marché et son mode de passation. Cela va donc faire un an que nous avons voté cet important chantier mais il semble que le dossier stagne, puisqu'aucune communication n'est intervenue depuis des mois."

Concrètement, les travaux à entreprendre sur cet axe sont particulièrement lourds. Le revêtement doit être remplacé, le stationnement doit être réorganisé, les trottoirs et l’égouttage refaits. Le coût total des travaux, prévus depuis l’ancien point du chemin de fer jusqu’à la place du village, était alors estimé à 4,45 millions d’euros, à répartir entre les travaux de voiries (subsidié à hauteur de 2 millions d’euros) et l’égouttage (2,476 millions d’euros, à charge de la ville).

La rue Brunehaut est située en cœur de village et est particulièrement fréquentée, tant par la population locale que par les automobilistes qui viennent d'Hyon et qui souhaitent par exemple rejoindre la chaussée de Maubeuge. Le conseiller espère en apprendre davantage sur le calendrier établi, s'assurer que les subsides régionaux pour la partie voirie sont toujours bien disponibles et comprendre les raisons qui justifient "de telles lenteurs."

L'échevin en charge des travaux, Stéphane Bernard (PS), n'a pas souhaité s'exprimer en amont du conseil communal et réservera sa réponse au conseiller. Il confirme cependant que les travaux sont toujours bien à l'ordre du jour mais que "quelques difficultés doivent être levées"avant de pouvoir passer à l'étape suivante. Il précise encore que les riverains seront informés en temps voulu et qu'un courrier leur sera distribué.