Mons: le centre-ville bientôt libéré de ses travaux

C’était un mal nécessaire mais la fin du chantier entrepris en centre-ville, aux abords de l’athénée royal de Mons, touchent à leur fin. Les nombreuses déviations instaurées pour accéder aux commerces ou à l’établissement scolaire seront d’ailleurs levées à partir de ce lundi 10 octobre. De quoi soulager les automobilistes qui devaient prendre leur mal en patience pour circuler sur cet axe, particulièrement fréquenté en heures de pointe.

"Ce n'est pas un gros dossier d'un point de vue superficie, car seuls 400 mètres de voirie ont été refaits, mais il était important du fait que l'on soit situé à deux pas de la gare, de commerces et d'écoles", souligne Stéphane Bernard (PS), échevin en charge des travaux. "Tout a été refait de plain-pied, avec des pavés lisses. Les trottoirs ont été supprimés puisqu'il s'agit d'une zone réservée aux usagers faibles. Ils deviennent prioritaires sur tout cet axe et ne nécessitent de ce fait plus d'aménagements dédiés."

La vitesse y sera dorénavant limitée à 20 km/heure, comme dans d'autres quartiers du centre-ville montois. "C'est un soulagement lorsque l'on peut annoncer la fin d'un chantier. Nous sommes conscients que cela n'est jamais simple pour les riverains, les commerçants, les usagers. Libérer la circulation et supprimer les déviations dès que cela est possible reste l'une de nos priorités dans pareil cas."

Ces travaux ont représenté un budget de près d'1,3 million d'euros, subsidiés à 90% par la Région wallonne et les fonds européens. Ce chantier désormais bouclé, la ville pourra lancer d'ici peu un autre projet majeur : les travaux de la rue Camille Toussaint, à Havré-Ghislage. Totalement déformée et remplie de nids-de-poule, cette dernière profitera – enfin – d'un profond lifting. "C'est un dossier qui nous tient à cœur et sur lequel nous nous étions fermement engagés pendant la campagne", souligne l'échevin.

"Il aura fallu du temps mais il pourra être lancé le 21 novembre prochain. Nous avons tenu une deuxième réunion avec les citoyens récemment afin de leur présenter les modalités du chantier et leur présenter les changements qui ont été apportés à l'issue de la première réunion. Nous avons par exemple trouvé des accords en matière de stationnement ou encore d'aménagement d'intersection." Les trottoirs, la voirie, l'égouttage, l'éclairage seront refaits. Le chantier s'étalera sur près d'une année.