Ouverture d'un master en médecine à l'UMons: dernière ligne droite !

L'ARES et le gouvernement doivent désormais rendre un avis et une décision.

La volonté de proposer aux futurs médecins un cursus complet au sein de la Faculté de médecine de l’UMons est affichée depuis déjà plusieurs années. En ce sens, une nouvelle étape cruciale a été franchie. Une demande officielle d’habilitation a en effet été déposée par l’UMons et l’Université Libre de Bruxelles (ULB). La même demande a été formulée pour l’École de Droit.

L’Académie de Recherche et d’Enseignement Supérieur (ARES) devra rendre son avis d’ici la fin du mois de décembre. Il sera sur la table du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’ici le mois de mai, après quoi une décision finale sera prise. Si les accords sont obtenus, les futurs étudiants n’auront donc plus à quitter la Cité du Doudou pour poursuivre leur cursus à Bruxelles ou Liège.

"Proposer un cursus complet présenterait plusieurs avantages considérables", insiste le professeur Alexandre Legrand, doyen de la Faculté de Médecine. "Il s'agit avant tout de proposer une offre de proximité et d'ainsi éviter que le coût d'un logement dans une autre province ne soit un frein à l'entame de ces études."L'exemple de la filière complète en pharmacie témoigne de cet impact. Depuis son instauration il y a trois ans, le nombre d'étudiants en bachelier a augmenté de 48%, sans répercussions sur les autres universités du pays.

Par ailleurs, un master en médecine permettrait aux étudiants d'effectuer leurs stages dans leur région. "Malheureusement pour nous, on constate que lorsqu'ils développent leur réseau à Bruxelles, ils ne reviennent pas nécessairement dans la province de Hainaut. S'ils pratiquent leurs stages par ici, ils s'y installeront et y travailleront plus aisément", poursuit le doyen. Dans une province qui connait une pénurie importante de médecins, trouver des solutions est primordial.

"Nous souhaitons par ailleurs favoriser la médecine générale. Nous constatons que davantage d’étudiants souhaitent aller vers une médecine spécialisée. Lorsque l’on demande pourquoi et quelle image ils ont du médecin généraliste, on se rend compte qu’ils apprécient la relation médecin-patient mais qu’ils pensent simplement reproduire les prescriptions d’un médecin spécialiste. C’est une image tronquée de la réalité, liée au fait qu’ils sont encadrés par des spécialistes."

Leur permettre de côtoyer des généralistes serait dès lors une plus-value. "Il faut leur donner l'envie et la possibilité de s'identifier à ces médecins qui profitent d'une pratique très large et très riche." Le demande ayant été formellement introduite, les cartes ne sont désormais plus entre les mains de l'université de Mons. Mais cette dernière a bon espoir d'obtenir les accords nécessaires à l'ouverture d'un master en médecine, qui serait alors le premier en province de Hainaut.