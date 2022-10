Filippo Muratore avait sorti trois personnes d'une habitation en feu: pour son acte de bravoure, il vient d'être récompensé (VIDEO)

En février dernier, Filippo Muratore, 54 ans et ouvrier depuis plus de 20 ans à la commune de Boussu, sauvait la vie de deux enfants et de leur grand-mère alors que l’habitation de ceux-ci prenait feu. Une journée que ce dernier n’oubliera probablement jamais : plus de huit mois après les faits, il y pense encore presque quotidiennement. Déjà mis à l’honneur par la commune de Boussu, le Saint-Ghislainois a également décoré pour acte de bravoure par la Société Royale Philanthropique des Médaillés et Décorés de Belgique.

Filippo Muratore venait de prendre son service lorsqu'au volant de sa camionnette, il aperçoit de la fumée sortant d'une habitation de la rue de Dour, à Boussu. "Pendant 20 ou 25 minutes, j'ai commencé à éteindre le feu grâce au tuyau situé à l'arrière du camion", explique-t-on. "Puis j'ai entendu "au secours !" J'ai ouvert la porte. Deux enfants et leur mamy étaient dans le fond d'une pièce. Je les ai sortis de là."

©E.B.





Aidés par des voisins, le héros du jour place les trois victimes en sécurité avant de retourner vers l'habitation afin de continuer à l'arroser en attendant les pompiers. "Dès qu'ils sont arrivés, j'ai repris mon camion afin de bloquer la circulation en amont." Un comportement qui a été salué par bon nombre de personnes. "Sur le moment, je n'ai pas réfléchi. Quand une maison prend feu, on se dit que des personnes sont peut-être dedans. J'ai foncé. J'y ai beaucoup repensé par la suite mais le principal, c'est que tout le monde s'en suit sorti indemnes."

Filippo Muratore n'est plus en contact avec les trois personnes qu'il a sauvées. Mais il pense régulièrement à elles. "Et si c'était à refaire, je le referais !" Ce dernier n'a cependant pas été le seul à être mis à l'honneur ce dimanche. La régionale a également souhaité mettre à l'honneur le colonel d'aviation Guy Dobbelaere, commandant militaire de la province de Hainaut, pour l'ensemble de sa carrière.

©E.B.

L’association boraine Les Pétales du Cœur, qui œuvre pour offrir quelques moments de bonheur aux enfants maltraités ou victimes d’abus, a quant à elle réceptionné un chèque de 1250 euros. Une aide bienvenue qui a ému aux larmes les bénévoles qui, à n’en pas douter, trouveront comment faire bon usage de ce coup de pouce financier au profit d’enfants dont la vie a pris une tournure dramatique.