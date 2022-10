Hyon: les travaux pour une nouvelle infrastructure et une salle CALVA à destination de l'AEDEC sont lancés

C’est une page qui se tourne à Hyon. Les travaux nécessaires à la construction d’un nouveau pôle sportif à l’AEDEC viennent en effet de débuter. La première phase porte sur la démolition de l’actuel bâtiment, construit il y a 50 ans par quelques passionnés, dont Jean-Claude Carpentier, ancien bourgmestre faisant fonction de Mons, décédé en 2006, et Joseph Cheront. Il laissera place à un nouveau site pluridisciplinaire, destiné à accueillir les clubs de football et de tennis de table mais aussi les associations au sein d’une salle Calva.

"Le chantier s'étalera sur environ un an", précise Stéphane Bernard (PS), échevin en charge des travaux. "C'est un dossier monté par la ville de Mons, qui remonte à quelques années déjà. Il représente un budget de près de 3,4 millions d'euros, en partie subsidié par la Région wallonne." Les associations devraient assurer la bonne gestion des locaux. "L'infrastructure était vieillissante mais la population y était particulièrement attachée."

Lieu de rencontre et de convivialité, il accueillait des événements et festivités associatives et politiques. "Ils étaient nombreux à assister aux premières manœuvres lorsque le chantier a été lancé", précise encore l'échevin. Preuve que c'est véritablement une page qui se tourne dans le village d'Hyon. "On en écrira une autre. Le nouveau bâtiment sera plus confortable, plus sécurisé et aux normes. C'est une bonne chose."

Le bâtiment sera conçu avec une isolation performante et un système de chauffage adapté afin de limiter l'impact de CO2. Il sera en outre doté d'une toiture végétalisée offrant des avantages en termes de régulation thermique, d'isolation sonore et de biodiversité. Le projet, bien que nécessaire aux yeux de l’ensemble des élus montois, avait suscité quelques critiques du côté de Mons en Mieux, qui déplorait l’ampleur de celui-ci.

"C'est un projet qui ne date pas d'hier. En 2016, il était déjà sur la table et le budget était alors évalué à 2,3 millions d'euros", rappellait Florent Dufrane dans nos colonnes il y a un peu plus d'un an. "On est en 2021 à 3,3 millions d'euros. La salle CALVA représente 21% de l'investissement et n'est pas subsidiée. Fallait-il aller aussi loin pour cette infrastructure ? Nous ne pensons pas qu'il soit vraiment utile d'avoir une salle CALVA dans chaque commune du Grand Mons. D'Hyon à la salle CALVA de Saint-Symphorien, il faut quatre minutes. Ces espaces devraient être rationalisés."

Des critiques balayées par la majorité, qui estime que les salles Calva ont leur succès et sont nécessaires à la vie associative. Les choses sont désormais lancées. Rendez-vous dans un an pour en découvrir le résultat.