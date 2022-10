Cuesmes: Matexi prévoit la construction de 410 nouveaux logements

Le projet est colossal et suscite déjà une certaine levée de boucliers du côté des riverains, qui ne souhaitent pas un xième projet d’urbanisation dans leur quartier. La société Matexi projette en effet la construction de 410 logements sur la Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) 41, situé entre les rues de Ciply, Hector Delanois et Emile Vandervelde, et la Nationale 544. Le terrain, actuellement vierge, s’étale sur une superficie de 15,5 hectares.

Ce lundi soir, les riverains seront invités à prendre connaissance du projet dans le cadre d'une réunion d'information préalable (RIP). À ce stade, l'étude d'incidence n'a donc pas encore été menée et aucune demande de permis n'a été déposée. "Nous n'en sommes qu'au balbutiement du projet", confirme Damien Dupont, project developer pour Matexi. De nombreuses modifications pourraient donc être apportées au projet actuel.

Cependant, la société immobilière estime avoir tenu compte de plusieurs enjeux majeurs. "Il fallait notamment prendre en compte les aléas d'inondation. Nous comptons le faire de deux façons. Via la création d'un énorme bassin d'orage paysager, et via la pose de citernes d'eaux pluviales. Le deuxième enjeu est lié aux espaces verts. Nous en urbanisons un, il était donc important d'en développer un autre en contrepartie."

Dans son projet, Matexi prévoit ainsi l'aménagement d'une véritable "coulée verte", prédominante dans l'ensemble du quartier. "Nous n'étions pas attentifs à ce genre de choses il y a quelques années mais aujourd'hui, la donne est totalement différente. Ces espaces verts seront utilisables par les habitants du quartier ou de l'entité. On ne se limite pas à une pelouse. On pourra y développer des jeux pour les enfants, du mobilier urbain, une zone cyclable,…"

L’asphalte ne sera utilisé que pour la création des voiries, elles-mêmes limitées à leur strict nécessaire. « On veut favoriser la mobilité douce. Les accès prioritaires ne sont pas encore définis, ils devront l’être via l’étude d’incidences. Nous prévoyons, à ce stade, une voirie traversante et une voirie secondaire, très peu large et pavée afin d’y limiter naturellement la vitesse. » Les voiries tertiaires seront quant à elles engazonnées.

Si la société s’attend à une pluie de critiques, elle rappelle également que la ville de Mons doit faire face à l’évolution démographique et se doit donc de proposer davantage de logements. La première demande de permis concernera la création de la coulée verte, les voiries sud et 41 logements. Chaque habitation unifamiliale disposera de deux places de parking tandis que les appartements disposeront d’un emplacement. Quelque 10% des logements seront par ailleurs dit "sociaux" : ils seront rachetés à plus bas prix et mis en location par une immobilière sociale.

"Même si le projet n'a pas de vocation sociale à la base, nous essayons de penser à tout le monde", ajoute encore Damien Dupont. Si le projet voit le jour, ce sont 120 maisons et 20 appartements qui sortiront in fine de terre à l'horizon 2040. Insistons bien sur le fait que le projet sera scindé et que la première demande de permis concernera 41 logements. Si rien ne coince, Matexi pourrait envisager lancer la construction des premiers habitats début 2024.