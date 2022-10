Selon le ministère public, ce sont plusieurs tonnes de cannabis qui ont été transportées dans le cadre de huit go-fast, entre l'Espagne et le Borinage.

Six ans de prison ferme pour des "go-fast" entre l'Espagne et la région de Mons

La sixième chambre du tribunal correctionnel du Hainaut, division de Mons, a prononcé lundi des peines de six ans de prison ferme contre plusieurs individus impliqués dans un trafic de cannabis entre l'Espagne et la Belgique. L'association criminelle a été retenue par le tribunal, lequel a également acquitté plusieurs prévenus. Ils étaient trente-neuf à comparaître devant le tribunal. Des peines de deux et quatre ans de prison ont également été prononcées.

Selon le ministère public, ce sont plusieurs tonnes de cannabis qui ont été transportées dans le cadre de huit go-fast, entre l'Espagne et le Borinage. Après la fermeture des frontières, en raison de la pandémie, les trafiquants auraient changé de mode de transport, utilisant des camions espagnols qui déposaient la drogue dans un entrepôt de Saint-Ghislain.

C'est d'ailleurs à partir de cette cité que les soupçons des autorités judiciaires se sont portés, notamment autour d'un bar à chichas, où l'argent de la drogue a été blanchi dans le cadre de travaux, d'une concession automobile et d'un appartement occupé par le chef de cette organisation criminelle.

Cinq peines de six ans de prison ferme ont été prononcées, ainsi que des amendes de 80.000 euros.