16 emplacements pour motor-home seront créés au Grand'Large de Mons

C'est une bonne nouvelle pour le tourisme montois. Alors que la ville de Mons annonçait le mois dernier que la société française Camping-car Park s'était positionnée comme un repreneur sérieux en vue rouvrir le camping du Vaux-Hall, elle prévoit la création de nouvelles aires publiques pour les motor-homes. Celles-ci seront aménagées sur le domaine public, en bordure de la concession du pont, le long de la rue du Grand'Large. Dans un premier temps, 16 emplacements seront équipés. Mais cette capacité pourrait rapidement doublée si le besoin se fait sentir.

Un appel à projets a été lancé par la Région wallonne et la ville de Mons entend y répondre. Elle pourrait ainsi compter sur un subside conséquent, soit 350 000 euros au maximum, pour un investissement total estimé de 652 574 euros. La ville s’engagera par ailleurs à maintenir l’affectation touristique du bien pour une période de 15 ans, elle-même ou via un gestionnaire privé. Du côté de la majorité PS-Ecolo, on se dit convaincu de la nécessité de faire aboutir pareil projet.

"Cet appel à projets s'inscrit dans une volonté de renforcer l'attractivité touristique de la Wallonie", précise Nicolas Martin (PS), bourgmestre. "Il s'agit d'un mode de déplacement en vogue, qui se développe d'autant plus depuis la crise covid. En Belgique, on dénombre 70 000 motor-home et chaque année, enter 12 et 15 000 nouvelles immatriculations sont enregistrées. Et à ces chiffres belges s'ajoutent des motor-homes venus de partout ailleurs."

Impossible, à ce jour, de répondre à la demande alors que le pays ne compte que 30 aires d'accueil. "Mons a une carte à jouer. Nous avons concerté les clubs de motor-homes actifs en Belgique pour savoir s'il était pertinent de se lancer dans ce projet, au niveau du Grand'Large, et la réponse a été plus que positive." La ville entend par ailleurs en profiter pour lancer l'aménagement des berges du site et la verdurisation de la voirie qui y mène depuis l'entrée d'Imagipark et du port de plaisance jusqu'au rond-point qui mène vers le canal du Centre.

De son côté, l’opposition est bien moins convaincue par le projet. François Colette (Mons en Mieux) s’est ainsi étonné que ces emplacements soient envisagés du côté du Grand’Large alors que d’autres sont déjà prévus au sein du camping. John Beugnies (PTB) reste quant à lui sceptique quant à la nécessité même de pareil aménagement. Une procédure de marché public sera lancée. Le gestionnaire du camping pourrait dès lors se porter volontaire pour gérer les deux sites simultanément.