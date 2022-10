Boussu: un poney et des chèvres saisis pour maltraitance

Les refuges pour animaux ne profitent définitivement d’aucun répit. Ce lundi, c’est dans l’entité de Boussu qu’une nouvelle saisie pour maltraitance a dû être ordonnée. Les équipes d’Animaux en Péril, contacté par les inspecteurs vétérinaires de l’Unité du bien-être animal, ont pu compter sur l’aide des refuges le Rêve d’Aby, Equi Chance et Au Bonheur Animal. Un groupe de chèvres et un poney shetland, détenus par un particulier qui ne leur accordait pas les soins nécessaires, ont ainsi pu être pris en charge et accueillis au sein des différents refuges.

Sur place, les intervenants découvraient une situation désolante. « Le propriétaire n’a pas contrôlé la reproduction de son groupe de chèvres et boucs et laissait ses animaux sans soins, errer sur un terrain vague jonché d’objets dangereux et de ferrailles. L’abri de fortune étant partiellement détruit, les débris risquaient à tout moment de blesser un animal. » Aucune trace de nourriture n’a par ailleurs été retrouvée par les équipes mobilisées.

En piteux état

"Les chèvres prises en charge souffraient de sévères boiteries, de déshydratation et présentaient un état de maigreur avancé. Les onglons des caprins n'ont pas été entretenus depuis longtemps. Les femelles étaient également épuisées par les naissances à répétition." L'aspect apathique du petit poney a rapidement inquiété les intervenants. "Il présente des pieds dits « en babouches » et ne peut pas se déplacer sans éprouver une douleur intense au niveau des membres. De toute évidence, il est atteint d'une fourbure sévère."

©Animaux en Péril





Le rapport du vétérinaire, intervenu dès le lendemain, évoque la possibilité d’un syndrome de Cushing non traité, qui devra être confirmé par une analyse de sang. Le poney, dévoré par les poux, a dû être entièrement tondu et lavé avec un traitement antiparasitaire. Les 2 chèvres recueillies par le Rêve d'Aby ont dû bénéficier de soins extrêmement urgents au niveau de leurs pieds. En effet, ces dernières étaient incapables de se déplacer.

Des animaux au chaud cet hiver et un propriétaire poursuivi

L'ensemble des animaux a rejoint les refuges d'Animaux en Péril, Le Rêve d'Aby, Au Bonheur Animal et Equi Chance. "Ils découvrent pour la première fois des espaces herbeux dignes de ce nom et auront enfin la possibilité de s'abriter des intempéries et passer un hiver au chaud", soulignent, soulagées, les associations. La convalescence prendra cependant du temps. Le poney, nommé Monty, est sous traitement anti-inflammatoire et antidouleurs afin de le soulager.

En ce qui concerne la destination finale des animaux, la décision revient à la ministre Céline Tellier (Ecolo), qui a deux mois pour confirmer que les animaux seront confiés aux associations qui les ont pris en charge. L’UBEA a dressé un procès-verbal pour infraction au Code Wallon du Bien-être animal. Le propriétaire pourra être poursuivi au pénal ou administrativement. Si le Parquet décide de prendre la main dans cette affaire, il pourra renvoyer le propriétaire devant le tribunal correctionnel.

Celui-ci risque de 8 jours à 3 ans de prison et/ou une amende pouvant s’élever à 1 million d’euros. Si le Parquet ne poursuit pas, la main reviendra alors au fonctionnaire sanctionnateur qui pourra infliger une amende pouvant aller jusqu’à 100.000 euros, mais également un retrait de permis de détention d’animaux.