Les incivilités environnementales traquées durant une semaine à Mons

La traque aux incivilités sera officiellement lancée ce lundi et se poursuivra jusqu’au 21 octobre. Bewapp et le Département de la Police et de Contrôle wallon s’associent, cette année encore, pour organiser un « Marathon de la Propreté » à l’échelle de la Wallonie. La Ville de Mons, qui organise plusieurs opérations coup de propre durant l’année, a décidé de s’associer à la démarche. Les équipes des services participant à la lutte contre les incivilités et la délinquance environnementale unissent en général leurs forces pour cibler une zone d’actions en particulier pendant une semaine.

Le principe restera identique pendant ce marathon de la propreté. Agents constatateurs de la cellule incivilités, inspecteurs de police de la cellule incivilités, gardiens de la paix et stewards urbains travailleront en binôme pour couvrir différents points de la ville. À ces équipes se joindront, dans un rôle de sensibilisation, les ambassadeurs de la Propreté, c’est-à-dire des bénévoles qui œuvrent à la propreté publique par des actions de nettoyage tout au long de l’année, avec pour point d’orgue, le Grand Nettoyage de Printemps.

Seront ciblées en priorité les zones les plus fréquentées, notamment le centre-ville mais aussi Cuesmes ou Jemappes. "Cette opération vise à sensibiliser le public à toute une série d'infractions plus ou moins graves comme le jet de mégot de cigarette, de canette ou de papier par terre, la sortie de sacs poubelles en dehors des heures prévues, les déjections canines qui misent bout à bout, peuvent nous donner le sentiment que la ville est sale", explique-t-on du côté de la ville.

"Les équipes sur le terrain vont aller à la rencontre des citoyens pour les sensibiliser et les informer quant aux bonnes pratiques mais aussi pour attirer l'attention sur le risque d'amendes encourues en cas d'infractions." À ce volet sensibilisation s'ajoutera un volet répression. "Dans la même idée, une campagne de communication spécifiquement centrée sur les incivilités dans l'espace public a récemment été lancée afin de rappeler le montant des amendes encourue." À titre d'exemple, un mégot de cigarette peut coûter jusqu'à 200 euros.

"La Ville de Mons n'attend pas l'organisation du Marathon de la Propreté pour agir sur le terrain et œuvrer à la propreté publique", ajoute encore Charlotte De Jaer (Ecolo), échevine de la propreté publique. "Tous les jours, en plus du nettoyage par les équipes de Proximité, la cellule Incivilités sillonne la ville pour ramasser des dépôts sauvages et va à la rencontre des citoyens pour des manquements le manque d'entretien des devantures et trottoirs par exemple. Mais ce genre d'événement permet de remettre la lumière sur la problématique des incivilités et d'envoyer aux Montois un message clair : les équipes de la Ville sont sur le terrain et agissent. Parce que nous ne tolérons pas que l'ensemble des Montois doive payer pour une série d'individus sans scrupules."