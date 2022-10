GuiHome vous détend investi le théâtre royal de Mons (VIDEO)

Initialement ouverte pour parodier le milieu scolaire et distraire ses camarades de classe, la page Facebook GuiHome vous détend est désormais suivie par plus d’1,4 millions de personnes. Il est donc loin, le temps où le Namurois tournait ses vidéos pour un public restreint. Devenu un personnage incontournable des réseaux sociaux, il enchaine, dès 2016, une tournée à guichet fermée, lance en 2017 le projet "GuiHome vous détend est un vrai touriste", fonde son agence de communication digitale « No picture please », prépare la première édition de son festival d’humour, « Namur is a joke », qui aura finalement lieu en 2022.

Aujourd’hui, après avoir lancé sa propre marque de vêtements et accessoires « Oui&Non », il revient avec un nouveau spectacle, sobrement intitulé "GuiHome vous détend Legrand." Un spectacle dont une bonne partie des places a déjà été vendue et qui sera présenté au théâtre royal de Mons le 26 novembre prochain. Pour le jeune artiste, c’est l’occasion de retrouver le public pour faire ce qu’il fait de mieux : faire rire.

Vous retrouvez le public après deux années très compliquées pour le milieu culturel…

Mon côté visionnaire est en effet à remettre en question, puisque c'est en 2019 que j'ai décidé de repartir en tournée. Privé de scène, j'ai décidé de lancer un festival d'humour. Je suis un fin stratège, comme vous pouvez le voir ! Plus sérieusement, je n'ai pas été à plaindre pendant cette crise car mes activités professionnelles ne dépendant pas uniquement de la scène. J'ai vécu la crise chez moi et j'ai pu plancher sur d'autres projets mais aussi retrouvé l'essence même de mon personnage : des sujets d'actualité, ma caméra,... Je n'étais certainement pas le plus à plaindre !

Dès que l’on a su qu’on allait pouvoir remonter sur scène, il y a eu de l’euphorie, de l’impatience. Je me dis qu’on va partager ça ensemble, le public et moi : la relance de la culture après deux années de galère. On a désormais tous un passé commun et peut-être plus que jamais, on a le besoin de rire. Le public. De notre côté, on est rassuré parce que le spectacle, bien qu’écrit en 2019, est resté très d’actualité. On a modifié deux-trois choses mais il ne paraissait pas désuet. Au niveau de la crise sanitaire, j’y fais allusion évidemment parce que je ne souhaitais pas faire comme si de rien n’était, mais pas question de rester sur le sujet pendant deux heures !

A quoi le public peut-il s'attendre ?

On n'est pas du tout dans le standup, il a donc découvrir un vrai show, avec de la mise en scène, de la musique, des lumières,… On utilise davantage les codes du théâtre. Au niveau du contenu, je cible le passage à l'âge adulte, je confronte la réalité à mes rêves d'enfant. Moi qui pensais goûter à l'indépendance, vivre un conte de fée comme on me le fait croire depuis tout petit, je constate surtout qu'il y a un monde de différence ! Premier déménagement, procédures administratives, mariage non plus de ma vieille tante mais de mon ami, enterrement,… J'aborde de nombreux sujets, sans volonté de les enjoliver mais en gardant malgré tout beaucoup de légèreté.

Plusieurs de vos dates sont déjà sold-out… Vous vous attendiez à un tel succès ?

J'ai une chance inouïe. Ça m'impressionne d'autant plus que les crises se succèdent, que les gens sont obligés de faire des choix : se chauffer ou non, conduire ou non, voyager ou non, consommer ou non de la culture. Quand mon équipe m'appelle pour me dire que telle date est soldout, c'est dingue. Cela veut dire que malgré des budgets serrés, les gens gardent des sous pour venir me voir. Je suis en train de créer les plus beaux souvenirs de ma vie car je suis conscient que ce ne sera pas toujours comme ça !

C'est un peu la même chose en France, d'ailleurs.

Effectivement, les salles commencent à être pleines à craquer ! Ca me donne encore plus envie de peaufiner le spectacle. C'est un luxe que ne pas avoir à convaincre le public de venir me voir sur scène. Sur les réseaux sociaux, les Français sont désormais plus nombreux que les Belges. La France, c'est une nouvelle étape, qui je sais aussi que c'est un nouveau défi qui n'arrive pas par hasard : il y a énormément de travail derrière ! Je pense m'être donné les moyens d'en arriver là. Rencontre un nouveau public, c'est toujours hyper excitant.

Vous êtes sur les réseaux sociaux, en télé, en radio, vous avez une agence de communication, vous préparez la seconde édition du festival Namur is a Joke,… Vous n'arrêtez donc jamais ?

La vérité, c'est que je suis totalement animé par ce que je fais, c'est quelque chose que je ne sais pas comment contrer. Mieux vaut ça qu'un vice parce que j'aurais sauté dedans de la même façon ! Ne pas avoir de projet laisse en moi un vide qui m'angoisse énormément. J'ai de l'énergie à revendre grâce à ce processus interne, c'est lui qui me guide. Pour tenir, j'ai rapidement fait le choix de m'entourer d'une équipe sur qui je peux compter. Ils sont amoureux de mes projets, ils les vivent même plus que moi ! Il n'y a rien de plus beau que de savoir que chaque soir, des gens s'endorment en étant convaincu par ce qu'ils font. Bon, ça fera 50 personnes de plus à inviter à mon mariage mais ça,… ! (Rires)