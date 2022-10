"Coups de feu" à Jemappes: il s'agissait en fait d'airsoft !

Ce dimanche, un important dispositif policier était déployé à Jemappes, à la rue Nouvelle Chasse, à deux pas du parc. En cause, des coups de feu entendus par plusieurs riverains et un appel passé à la police au motif de "fusillade." Ce dimanche, le parquet confirmait que quatre personnes avaient été interpellées mais que les faits restaient particulièrement fous, les auteurs devant encore être auditionnés. Tout juste apprenait-on qu’aucune blessé n’était à déplorer… Et pour cause. Ce lundi, le parquet précise qu’il s’agissait en réalité d’air soft.

Il est vrai que pour une personne non initiée, la ressemblance avec une véritable arme est troublante. L’airsoft est en réalité une activité de loisir dans laquelle les participants utilisent des répliques d’armes à feu et des billes de plastiques de différentes masses et de divers diamètres. « L’arme » exhibée ce dimanche après-midi par un individu qui sortait de son domicile était donc factice. Toutes les personnes interpellées ont pu être relaxées, précise encore le parquet.

Plus de peur que de mal donc, mais un important déploiement policier inutile et des inquiétudes non-fondées dans tout un quartier.