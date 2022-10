La ville de Mons pourrait aménager un sentier pour relier le zoning de Ghlin à la gare

Rien n’est encore fait et plusieurs accords devront être conclus pour que le dossier avance mais celui-ci est malgré tout en bonne voie. La CSC Transcom a en effet rencontré l’échevine de la mobilité à Mons, Charlotte De Jaer (Ecolo) afin de solliciter un raccordement entre le zoning de Ghlin et la gare via un sentier spécialement aménagé et réservé à la mobilité douce. L’échevine s’est engagée à prendre les contacts nécessaires afin d’étudier d’éventuelles solutions.

"Le projet n'en est vraiment qu'au stade de l'ébauche", insiste Charlotte De Jaer. "Mais il nous tient à cœur et nous ferons notre possible pour le faire aboutir au profit des modes doux, à savoir les piétons, les cyclistes, les trottinettes,… Une première discussion a été menée avec la SNCB et celle-ci s'est révélée plutôt positive car elle serait prête à laisser l'emprise pour une somme symbolique." Pour autant, cette discussion n'est que la première d'une longue série.

L'échevine souhaite en effet s'entretenir avec les services de l'intercommunale IDEA très prochainement. "On souhaite savoir dans quelle mesure c'est un projet qu'elle pourrait mener elle-même en vue de développer le zoning de Ghlin. La ville de Mons en assurerait alors l'entretien. Si ce n'est pas envisagé ou envisageable, il faudrait qu'au moment des arbitrages budgétaires, un budget soit dégagé en 2023."

Il est évidemment encore trop tôt pour garantir que cela sera possible. "En parallèle, des procédures administratives devraient être lancées. La maîtrisefoncière devrait être garantie via un bail emphytéotique ou une convention. Et puisqu'il s'agirait d'une création de rue, on serait soumis au décret voirie." En d'autres mots, à ce jour, tout est à l'état d'idées. "La volonté est là, j'y suis tout à fait favorable, mais nous ne savons pas encore quelle piste sera privilégiée ou quand."

Aujourd'hui, un sentier formé par l'usage permet aux usagers de relier le zoning de Ghlin à la gare. Ce dernier n'est cependant absolument pas aménagé. "Il longe les rails de chemin de fer. Il n'est pas sécurisé et n'est que difficilement praticable par temps de pluie. Je souhaiterais qu'il soit utilisable en tout temps." Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, devra lui aussi être concerté.

De son côté, la CSC Transcom et le comité local de la CSC Mons-La Louvière se réjouissent de ces premiers échanges positifs. Ce sont déjà eux qui avaient milité pour un espace sécurisé destiné aux usagers faibles sur la route de Wallonie. Grâce à un budget de 350 000 euros dégagé par le ministre de la mobilité, Philippe Henry (Ecolo), une partie des travaux a pu être réalisée au premier semestre 2022.