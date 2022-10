Les habitants de Mons-Borinage souhaitant être vaccinés contre le covid-19 doivent se rendre à Boussu, La Louvière ou Soignies: un non-sens, selon Jacqueline Galant

Alors que les chiffres de contamination repartent à la hausse, les scientifiques gardent à l’œil l’évolution de la pandémie de covid-19. Une nouvelle campagne de vaccination, plus spécifiquement adressée aux personnes de plus de 50 ans et aux personnes immunodéprimées mais ouverte à tous, bat d’ailleurs son plein. Pour bénéficier d’une nouvelle injection, les habitants de la région de Mons-Borinage n’ont plus guère le choix. C’est à Boussu, La Louvière ou Soignies qu’il faudra se rendre.

Un non-sens, pour la députée-bourgmestre Jacqueline Galant (MR). "Pourquoi le centre de Mons-a-t-il fermé ses portes ?", a-t-elle demandé à Christie Morreale (PS), ministre de la santé, ce mardi en commission. "Je pense que c'est un mauvais signal qui est envoyé à la population, plus encore dans une région où le taux de vaccination a été légèrement inférieur en comparaison avec d'autres." La Jurbisienne cite par ailleurs l'exemple de Liège, où le centre de vaccination est situé en cœur de ville.

"L'arrondissement de Mons compte plus de 250 000 habitants et dont 100 000 juste pour Mons. Je pense que si l'on veut un taux de vaccination élevé, le critère de proximité est important. On ne peut que regretter la fermeture du centre de Mons." Un regret que partagent certains citoyens et élus, dont la ministre Morreale, qui rappelle que "la fermeture du centre de vaccination de Mons résulte d'une décision unilatérale du cercle montois de médecine générale."

La ministre rappelle que cette fermeture n'empêche pas les personnes désireuses d'être vaccinées de bénéficier d'une prise en charge, alors du côté de Boussu, Soignies ou La Louvière. "Il est possible d'être vacciné sans rendez-vous dans les centres de vaccination ou sur rendez-vous dans certaines pharmacies." À Mons, le taux de couverture vaccinale des Montois de plus de 65 ans est désormais de 77%. Ce nombre pourrait augmenter dans le cadre de la campagne de vaccination automnale qui bat actuellement son plein.

Si les personnes de plus de 65 ans, les personnes immunodéprimées, les résidents des maisons de repos, le personnel de secteur des soins de santé restent prioritaires, rappelons que les personnes de 50 à 64 ans peuvent se présenter dans les centres, de même que les personnes de 18 à 50 ans sur base volontaire. "Il est primordial de communiquer davantage sur cette possibilité car de nombreux jeunes pensent ne pas pouvoir être vacciné", a encore souligné Jacqueline Galant.

Avec l’automne et à l’approche de l’hiver, le nombre de contamination repart à la hausse. Les gestes barrières restent de ce fait importants pour se protéger et protéger les autres.