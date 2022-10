Mons : des opérations de contrôle menées dans le quartier de la gare

Le Commissariat de Proximité de Mons-Centre a mené une opération de contrôle à la Rue Rogier et à la Rue des Sœurs Grises la semaine dernière. L'équipe du Commissariat de Mons-Centre souhaite en effet mener des actions concrètes au cœur de leur quartier afin de répondre plus efficacement aux doléances des riverains et des commerçants de ce quartier. Le but, outre le fait d'offrir encore plus de visibilité policière en rue, est de sensibiliser les automobilistes qui circulent dans ces rues car, depuis le commencement des travaux en cours dans le quartier, il est apparu utile de mener des actions ciblant notamment : la vitesse excessive et les conduites dangereuses plus particulièrement.

Ces problématiques en exergue, trois phases d’intervention ont été coordonnées par les Inspecteurs de quartier du Commissariat de Proximité de Mons-Centre. La première phase a consisté en l’opération de contrôle du lundi 10 octobre. Le dispositif a déployé une dizaine de policiers afin de contrôler les véhicules et leurs passagers dans la Rue Rogier dans un premier temps et dans la Rue des Sœurs Grises dans un second temps. Carte d’identité, permis de conduire, certificat d’immatriculation, carte d’assurance du véhicule, certificat de contrôle technique ont ainsi été vérifiés.

"À la vue des policiers, les comportements répressibles sont en outre découragés : téléphone, en-cas et maquillage au volant, non port de la ceinture de sécurité, non-conformité des sièges-auto pour enfants, ... sont autant de comportements qui insécurisent le conducteur, ses passagers et les usagers de la route qui le croisent", indique la zone de police de Mons/Quévy.

"La deuxième phase sera marquée par la prévention et le rappel, et concernera la visibilité des règles de roulage dans ce quartier identifié comme zone de rencontre. Pour rappel, la vitesse ne peut excéder les 20 km/h dans ces zones spécifiques afin de garantir la sécurité des piétons. Pour plus de visibilité, durant une dizaine de jours, la Cellule Mixte Incivilités installera au croisement de la Rue Rogier et de la Place Louise une remorque-écran affichant le message de rappel suivant : "Zone de rencontre, maximum 20 km/h". Le Service Aménagement du Territoire et Mobilité placera le radar préventif dans le quartier", poursuit la zone de police.

Viendra enfin une dernière étape menée en collaboration avec plusieurs services pour une phase répressive : le Service Horodateurs de la Ville épaulera les Inspecteurs de la Proximité de Mons-Centre dans le contrôle des stationnements « 30 minutes ». Les clients des commerces de l’axe de la gare pourront ainsi bénéficier de ces emplacements qui leur sont initialement dédiés.

"Il est important que les riverains, les commerçants et les passants constatent la présence et l'action policières dans leur quartier. Bien qu'un travail de fond soit réalisé par notre Zone de Police dans ce quartier depuis plusieurs mois, une approche plus intégrée se met en place afin de répondre aux attentes du citoyen ainsi qu'aux objectifs fixés par notre Plan Zonal de Sécurité. Ainsi, ce type d'intervention coordonnée selon les trois phases décrites ci-avant ponctuera l'année de façon régulière pour instaurer durablement des réflexes de conduite sécures dans le quartier de la gare", conclut la zone de police Mons/Quévy.