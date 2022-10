Une cinquième édition du salon de l'emploi à Saint-Ghislain: 19 entreprises tenteront de dénicher de nouveaux profils

Ils recherchent le job idéal, elles recherchent la perle rare. Chercheur d’emploi et entreprises auront la possibilité de se rencontrer le 20 octobre prochain dans le cadre du salon de l’emploi de Saint-Ghislain. Entre 9 heures et 13 heures, le hall du Lycée Provincial se transformera en lieu d’échanges et, espérons-le, de recrutement. À ce jour, ce sont 19 entreprises qui participeront à l’événement, organisé pour la cinquième fois.

Si tous les secteurs seront représentés, cette nouvelle édition mettra l’accent sur les métiers verts et de l’environnement, deux filières en plein boom, à la recherche de profils variés et qualifiés. Organisé à l’initiative de la ville de Saint-Ghislain, le rendez-vous est soutenu par la province de Hainaut et le Forem, qui installera pour l’occasion deux centres de compétences, à savoir "secteurs verts" (Ath) et Environnement (Mons).

Quatre conférences seront proposées aux candidats, dont trois seront dispensées par le Forem : les métiers de l’environnement ; la création d’entreprises : aides à l’installation, accompagnement et soutiens financiers ; les outils en ligne du Forem. La dernière sera proposée par l’asbl Pourquoi pas toi sur le thème "comment adapter son look pour un entretien d’embauche ?"

"Nous venons vraiment en appui de l'organisation, gérée de manière très professionnelle par la ville", explique Catherine Roger, chargée de communication pour le Forem Hainaut. "Ce genre d'événement reste nécessaire pour permettre aux candidats de rencontrer de manière directe les entreprises et pour ces dernières, de multiplier les contacts avec de possibles futurs travailleurs."

Lors des précédentes éditions, quelque 900 personnes avaient franchi les portes des ETH. "Et en 2017, elles étaient 78 à avoir réellement préparé leur visite en participant à des ateliers préparatoires, baptisés journées de la motivation."Ces journées permettent aux chercheurs d'emploi d'aborder différents thèmes : optimiser son image professionnelle sur les réseaux sociaux, développer sa communication verbale et non-verbale, se présenter efficacement à l'employeur, travailler une bonne lettre de motivation et un bon CV,…

"L'objectif, c'est clairement d'être aussi efficace que possible et mettre toutes les chances de son côté pour retourner vers l'emploi", ajoute Catherine Roger. Une nécessité, peut-être plus que jamais, à l'heure où les crises se succèdent et où boucler les fins de mois devient plus difficile de jour en jour.